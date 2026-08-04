Тест ПДР, в якому помиляються 86%: які напрямки руху дозволені
Задача на знання вимог інформаційно-вказівних дорожніх знаків та з теми про розташування транспортних засобів на дорозі. На ділянці дороги водієві червоного автомобіля запропоновано три варіанти для продовження руху: прямо, ліворуч та у зворотному напрямку. За якою траєкторією можна продовжувати рух у зображеній на малюнку ситуації?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Ліворуч та у зворотному напрямку.
- Прямо та у зворотному напрямку.
- Лише у зворотному напрямку.
- Прямо та ліворуч.
- Усі напрямки дозволені.
Розбір задачі
На ділянці встановлений знак 5.29 "Місце для розвороту", який позначає місце для розвороту транспортних засобів, при цьому поворот ліворуч забороняється.
Таким чином водію дозволений розворот, а поворот ліворуч — ні.
Згідно з пунктом 11.2 ПДР, на дорогах, які мають дві та більше смуг для руху в одному напрямку, нерейкові транспортні засоби повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини.
У зображеній ситуації дві смуги (права та центральна) абсолютно вільні. У такому разі постійний рух лівою смугою є прямим порушенням ПДР. А отже, рух прямо лівою смугою водієві заборонений.
Правильна відповідь №3
Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:
- Хитрий тест ПДР на перехресті: яка траєкторія розвороту дозволена
- Підступний тест ПДР на перехресті: куди дозволено їхати водію
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