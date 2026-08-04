Тест ПДР, в якому помиляються 86%: які напрямки руху дозволені

Напрямки руху для авто. Малюнок: За! Правилами

Валентин Бандура Редактор

Задача на знання вимог інформаційно-вказівних дорожніх знаків та з теми про розташування транспортних засобів на дорозі. На ділянці дороги водієві червоного автомобіля запропоновано три варіанти для продовження руху: прямо, ліворуч та у зворотному напрямку. За якою траєкторією можна продовжувати рух у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Ліворуч та у зворотному напрямку. Прямо та у зворотному напрямку. Лише у зворотному напрямку. Прямо та ліворуч. Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

На ділянці встановлений знак 5.29 "Місце для розвороту", який позначає місце для розвороту транспортних засобів, при цьому поворот ліворуч забороняється.

Таким чином водію дозволений розворот, а поворот ліворуч — ні.

Згідно з пунктом 11.2 ПДР, на дорогах, які мають дві та більше смуг для руху в одному напрямку, нерейкові транспортні засоби повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини.

У зображеній ситуації дві смуги (права та центральна) абсолютно вільні. У такому разі постійний рух лівою смугою є прямим порушенням ПДР. А отже, рух прямо лівою смугою водієві заборонений.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху: