Тест ПДР на перехресті з трамваєм: хто за ким проїде
Задача з теми про проїзд перехресть. Трамвай проїжджає прямо, а водій червоного автомобіля та мотоцикліст повертають ліворуч. В якому порядку транспортні засоби проїдуть перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?
Розбір завдання та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "Керманич".
Варіанти відповіді
- Червоний автомобіль, трамвай, мотоцикліст.
- Червоний автомобіль, мотоцикліст, трамвай.
- Трамвай, червоний автомобіль, мотоцикліст.
- Трамвай, мотоцикліст, червоний автомобіль.
- Мотоцикліст, червоний автомобіль, трамвай.
- Мотоцикліст, трамвай, червоний автомобіль.
Розбір задачі
На нерегульованому перехресті встановлено знаки пріоритету 2.1 "Дати дорогу" та 7.8 "Напрямок головної дороги". Відповідно до них, лише мотоцикліст знаходиться на головній дорозі. Тому, згідно з пунктом 16.11 ПДР, мотоцикліст має перевагу перед тими, хто їде другорядною дорогою, і проїжджає перехрестя першим.
Трамвай знаходиться на другорядній дорозі та не має переваги перед мотоциклістом, позаяк правило про пріоритет рейкових транспортних засобів діє лише на рівнозначних дорогах.
Трамвай і червоний автомобіль під'їжджають другорядною дорогою, тобто перебувають у рівнозначних умовах стосовно один одного. Відповідно до пункту 16.12 ПДР, на рівнозначних дорогах трамвай має перевагу перед нерейковими транспортними засобами незалежно від напрямку його руху.
Тому другим проїде трамвай, а останнім — червоний автомобіль.
Правильна відповідь №6
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