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Головна Авто Тест ПДР на перехресті з трамваєм: хто за ким проїде

Тест ПДР на перехресті з трамваєм: хто за ким проїде

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2026 19:40
Тест ПДР про проїзд перехрестя з трамваєм: хто перший
Схеми руху ТЗ на перехресті. Малюнок: Керманич

Задача з теми про проїзд перехресть. Трамвай проїжджає прямо, а водій червоного автомобіля та мотоцикліст повертають ліворуч. В якому порядку транспортні засоби проїдуть перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір завдання та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "Керманич".

Варіанти відповіді

  1. Червоний автомобіль, трамвай, мотоцикліст.
  2. Червоний автомобіль, мотоцикліст, трамвай.
  3. Трамвай, червоний автомобіль, мотоцикліст.
  4. Трамвай, мотоцикліст, червоний автомобіль.
  5. Мотоцикліст, червоний автомобіль, трамвай.
  6. Мотоцикліст, трамвай, червоний автомобіль.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто за ким проїде

На нерегульованому перехресті встановлено знаки пріоритету 2.1 "Дати дорогу" та 7.8 "Напрямок головної дороги". Відповідно до них, лише мотоцикліст знаходиться на головній дорозі. Тому, згідно з пунктом 16.11 ПДР, мотоцикліст має перевагу перед тими, хто їде другорядною дорогою, і проїжджає перехрестя першим.

Трамвай знаходиться на другорядній дорозі та не має переваги перед мотоциклістом, позаяк правило про пріоритет рейкових транспортних засобів діє лише на рівнозначних дорогах.

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Трамвай і червоний автомобіль під'їжджають другорядною дорогою, тобто перебувають у рівнозначних умовах стосовно один одного. Відповідно до пункту 16.12 ПДР, на рівнозначних дорогах трамвай має перевагу перед нерейковими транспортними засобами незалежно від напрямку його руху.

Тому другим проїде трамвай, а останнім — червоний автомобіль.

Правильна відповідь №6

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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