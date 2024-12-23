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Стоять понад пів сотні автобусів — ситуація з чергами на кордоні

23 грудня 2024 09:47
Кіра Топенко - Редактор
Кіра Топенко
Редактор
Черги на кордоні — де найбільше завантажені КПП сьогодні, 23 грудня
Автобуси на кордоні. Фото: Inbus
Кіра Топенко - Редактор
Кіра Топенко
Редактор

У понеділок, 23 грудня, на кордоні України зафіксували черги на кількох пунктах пропуску. Прикордонники радять враховувати ймовірні збої в роботі електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

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Черги на кордоні України 23 грудня: пункти пропуску

У понеділок, 23 грудня, станом на 05:30 на кількох пунктах пропуску помітили скупчення автобусів.

Черги на кордоні з Польщею 16 грудня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 40 л/а, 1 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 6 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 10 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 7 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 0 л/а, 22 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 40 л/а, 17 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється)
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 16 грудня

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

  • "Малий Березний" — 30 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 16 грудня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 5 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією 16 грудня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою 16 грудня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, на кордоні України утворились черги, які спостерігаються вже протягом кількох днів. В ДПСУ пояснили, коли вони зникнуть та з чим пов'язані.

Наступного року українці платитимуть за в'їзд у Європу. На пропускних пунктах почнуть працювати нові системи контролю перетину кордону EES та ETIAS.

кордон транспорт авто прикордонники ДПСУ

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10:54 Поліція Київщини показала наслідки атаки ворожих дронів

10:47 Нове оцінювання — як військовим будуть встановлювати інвалідність

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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