Черги на кордоні — де найбільше завантажені КПП сьогодні, 23 грудня

Автобуси на кордоні. Фото: Inbus

У понеділок, 23 грудня, на кордоні України зафіксували черги на кількох пунктах пропуску. Прикордонники радять враховувати ймовірні збої в роботі електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

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Черги на кордоні України 23 грудня: пункти пропуску

У понеділок, 23 грудня, станом на 05:30 на кількох пунктах пропуску помітили скупчення автобусів.

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 40 л/а, 1 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 0 л/а, 6 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 10 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/а, 7 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 0 л/а, 22 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 40 л/а, 17 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється)

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Малий Березний" — 30 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 0 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

"Тиса" — 5 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, на кордоні України утворились черги, які спостерігаються вже протягом кількох днів. В ДПСУ пояснили, коли вони зникнуть та з чим пов'язані.

Наступного року українці платитимуть за в'їзд у Європу. На пропускних пунктах почнуть працювати нові системи контролю перетину кордону EES та ETIAS.