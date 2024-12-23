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Стоят более полусотни автобусов — ситуация с очередями на границе

23 декабря 2024 09:47
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор
Очереди на границе — где больше всего загружены КПП сегодня
Автобусы на границе. Фото: Inbus
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор

В понедельник, 23 декабря, на границе Украины были зафиксированы очереди на нескольких пунктах пропуска. Пограничники советуют учитывать возможные сбои в работе электронных систем контрольных служб на пунктах пропуска.

Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

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Очереди на границе Украины 23 декабря: пункты пропуска

В понедельник, 23 декабря, на 05:30 на нескольких пунктах пропуска заметили скопления автобусов.

Очереди на границе с Польшей 16 декабря

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 40 л/а, 1 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 6 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 10 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 7 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 0 л/а, 22 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 40 л/а, 17 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Очереди на границе со Словакией 16 декабря

Очереди на границе со Словацкой Республикой

  • "Малый Березный" — 30 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Очереди на границе с Венгрией 16 декабря

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 5 л/а, 0 автобусы (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией 16 декабря

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);
  • "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой 16 декабря

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, на границе Украины образовались очереди, которые наблюдаются уже несколько дней. В ГНСУ объяснили, когда они исчезнут и с чем связаны.

В следующем году украинцы будут платить за въезд в Европу. На пропускных пунктах заработают новые системы контроля пересечения границы EES и ETIAS.

граница транспорт авто пограничники ГПСУ

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