Очереди на границе — где больше всего загружены КПП сегодня

Автобусы на границе. Фото: Inbus

В понедельник, 23 декабря, на границе Украины были зафиксированы очереди на нескольких пунктах пропуска. Пограничники советуют учитывать возможные сбои в работе электронных систем контрольных служб на пунктах пропуска.

Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

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Очереди на границе Украины 23 декабря: пункты пропуска

В понедельник, 23 декабря, на 05:30 на нескольких пунктах пропуска заметили скопления автобусов.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 40 л/а, 1 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 0 л/а, 6 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 10 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 л/а, 7 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 0 л/а, 22 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 40 л/а, 17 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Малый Березный" — 30 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

"Тиса" — 5 л/а, 0 автобусы (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);

"Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, на границе Украины образовались очереди, которые наблюдаются уже несколько дней. В ГНСУ объяснили, когда они исчезнут и с чем связаны.

В следующем году украинцы будут платить за въезд в Европу. На пропускных пунктах заработают новые системы контроля пересечения границы EES и ETIAS.