Сталь чи сплав: як матеріал дисків впливає на рух авто

Диски. Фото: Magnific

Ігор Саджа Редактор, провідний експерт "Авто"

Матеріал колісних дисків напряму впливає, як машина розганяється та гальмує. Легкі алюмінієві сплави гарантують водію відмінну керованість, а от важкі сталеві диски рятують від заносу на зимовій дорозі та бездоріжжі. Вибір матеріалу колісних дисків залежить виключно від того, де саме їздитиме авто.

Що краще обрати порадили експерти Slash Gear, передає Новини.LIVE.

Чим кращі легкосплавні диски для коліс авто

Менша маса легкосплавних дисків автоматично знижує так звану непідресорену вагу автомобіля, тобто навантаження на ті елементи, які знаходяться нижче підвіски. Завдяки цьому транспортному засобу потрібно набагато менше зусиль, щоб розкрутити колеса для швидкого старту або ж, навпаки, зупинити їх.

Відповідно, водій має кращу реакцію за кермом, швидший розгін та ефективне гальмування. Крім того, алюміній чудово розсіює тепло, відводячи його від гальмівних колодок. Існують навіть спеціальні модифікації таких дисків, які додатково оптимізують потоки повітря, рятуючи гальма від перегріву під час агресивної їзди.

Окрім того, легкосплавні диски "вигідні" й для поціновувачів естетики, бо мають найширший простір для тюнінгу. Виробники випускають їх у безлічі візерунків та варіантів оздоблення. А для тих, хто любить прикрашати авто до деталей, існують дорогі трисекційні конструкції, які дозволяють з нуля підібрати зовнішній вигляд колеса на будь-який манер.

У чому перевага сталевих колісних дисків

Попри всі технологічні переваги сплавів, стара добра сталь не здає позицій. Її головний козир — це неймовірна витривалість та помірні ціни. Це найкращий варіант вибору для водіїв, які мають регулярні виїзди на бездоріжжя та для комплектації важких вантажівок.

Якщо алюміній від сильного удару може тріснути, то сталеве колесо переважно лише гнеться, і його часто можна просто відремонтувати замість купівлі нового. До того ж велика вага сталі відіграє на користь водієві взимку, бо вона сильніше притискає машину до засніженої дороги та покращує таким чином зчеплення.

Про дизайн теж не варто перейматися, бо нинішні виробники намагаються зробити сталеві диски привабливішими. На ринку доступні різні кольори та дизайни дисків, проте за різноманітністю вони все ще суттєво поступаються литим аналогам.

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