Способи економії пального, які руйнують автомобіль

Автозаправка. Фото: УНІАН

Прагнення зменшити витрати на АЗС часто штовхає власників авто на сумнівні експерименти, які можуть зашкодити техніці. Британська організація GEM Motoring Assist попередила про поширені міфи, що не лише не економлять кошти, а й загрожують безпеці руху. Використання неправильних методів призводить до передчасного зносу агрегатів та втрати контролю над транспортним засобом у критичних ситуаціях.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Express.

Небезпечні міфи

Поширене переконання про користь руху накатом на нейтральній передачі є помилковим для сучасних машин. Електроніка автоматично припиняє подачу пального під час гальмування двигуном, тоді як перехід на "нейтралку" лише позбавляє водія можливості швидко зманеврувати. Такий підхід робить поїздку небезпечною та не дає жодної переваги в економії пального.

Також фахівці радять не ігнорувати систему кондиціонування повітря навіть заради економії. Повна відмова від її використання призводить до пересихання ущільнювачів та розгерметизації контуру. Згодом це обернеться дорогим ремонтом, який значно перевищить вартість кількох літрів збереженого бензину.

Надмірне накачування шин вище рекомендованої норми не заощаджує паливо, а лише суттєво погіршує зчеплення протектора з дорогою. Це прискорює знос покришок та робить поїздку менш комфортною через надмірну жорсткість. Завжди слід дотримуватися тиску, який вказав виробник на стійці дверей або лючку бензобака, щоб зберегти баланс керованості та споживання енергії.

Читайте також:

Реальна економія

Плавне прискорення та завчасне гальмування залишаються найбільш ефективними способами збереження пального. Відмова від агресивного стилю водіння дозволяє зменшити апетит машини на 10-15% та подовжити життя гальмівній системі. Спокійний ритм руху в міському потоці є найпростішим шляхом до фінансової вигоди без технічних ризиків.

Зниження швидкості на трасі зі 130 км/год до 110 км/год покращує паливну економічність майже на 25%. Дотримання швидкісного режиму є не лише законною вимогою, а й дієвим інструментом для кожного автовласника. Менший аеродинамічний опір на помірних швидкостях дозволяє двигуну працювати у максимально ефективному режимі.

Регулярна заміна повітряних фільтрів та підтримання чистоти паливної системи створюють базу для ефективної роботи мотора. Технічно справний автомобіль завжди споживає менше ресурсів, ніж машина з занедбаними сервісними інтервалами.

Також варто позбутися зайвих речей у багажнику та демонтувати порожній багажник з даху. Зайва вага та додатковий опір повітря непомітно збільшують витрати пального під час кожної поїздки.

Раніше Новини.LIVE писали, чи є проблемою потріскування двигуна після вимкнення. В окремих випадках сторонні звуки можуть бути передвісником пожежі або критичного перегріву.

Також читайте, як водію безпечно заощадити на обслуговуванні авто. Впровадження кількох простих звичок дозволяє власнику авто зберегти суму, еквівалентну вартості нових шин або кількох повних баків пального.