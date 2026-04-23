Способы экономии топлива, которые разрушают автомобиль

Автозаправка. Фото: УНИАН

Стремление уменьшить расходы на АЗС часто толкает владельцев авто на сомнительные эксперименты, которые могут навредить технике. Британская организация GEM Motoring Assist предупредила о распространенных мифах, которые не только не экономят средства, но и угрожают безопасности движения. Использование неправильных методов приводит к преждевременному износу агрегатов и потере контроля над транспортным средством в критических ситуациях.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Express.

Опасные мифы

Распространенное убеждение о пользе движения накатом на нейтральной передаче является ошибочным для современных машин. Электроника автоматически прекращает подачу топлива при торможении двигателем, тогда как переход на "нейтралку" только лишает водителя возможности быстро сманеврировать. Такой подход делает поездку опасной и не дает никакого преимущества в экономии топлива.

Также специалисты советуют не игнорировать систему кондиционирования воздуха даже ради экономии. Полный отказ от ее использования приводит к пересыханию уплотнителей и разгерметизации контура. Впоследствии это обернется дорогим ремонтом, который значительно превысит стоимость нескольких литров сохраненного бензина.

Чрезмерное накачивание шин выше рекомендованной нормы не экономит топливо, а лишь существенно ухудшает сцепление протектора с дорогой. Это ускоряет износ покрышек и делает поездку менее комфортной из-за чрезмерной жесткости. Всегда следует придерживаться давления, которое указал производитель на стойке двери или лючке бензобака, чтобы сохранить баланс управляемости и потребления энергии.

Реальная экономия

Плавное ускорение и заблаговременное торможение остаются наиболее эффективными способами сохранения топлива. Отказ от агрессивного стиля вождения позволяет уменьшить аппетит машины на 10-15% и продлить жизнь тормозной системе. Спокойный ритм движения в городском потоке является самым простым путем к финансовой выгоде без технических рисков.

Снижение скорости на трассе со 130 км/ч до 110 км/ч улучшает топливную экономичность почти на 25%. Соблюдение скоростного режима является не только законным требованием, но и действенным инструментом для каждого автовладельца. Меньшее аэродинамическое сопротивление на умеренных скоростях позволяет двигателю работать в максимально эффективном режиме.

Регулярная замена воздушных фильтров и поддержание чистоты топливной системы создают базу для эффективной работы мотора. Технически исправный автомобиль всегда потребляет меньше ресурсов, чем машина с запущенными сервисными интервалами.

Также стоит избавиться от лишних вещей в багажнике и демонтировать пустой багажник с крыши. Лишний вес и дополнительное сопротивление воздуха незаметно увеличивают расход топлива во время каждой поездки.

