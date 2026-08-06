Спека вдарила по автопрому в Європі: Dacia та Ford закрили заводи

Завод Ford у Румунії. Фото: fordauthority.com

Сергій Якуба Редактор

Екстремально високі температури та тривала посуха в Європі почали безпосередньо впливати на автомобільну промисловість. У Румунії тимчасово зупинилося виробництво на заводах Dacia та Ford. Причиною паузи в роботі конвеєрів стали серйозні проблеми в національній енергосистемі.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

Зупинка конвеєрів

Виробництво на підприємствах зупинили до 19 серпня. За словами прем'єр-міністра Румунії, цей крок пов'язаний із гострим дефіцитом електроенергії в країні. Підприємство Ford у місті Крайова відповідає за випуск популярного кросовера Ford Puma, а також комерційних моделей Ford Transit Courier та Ford Tourneo Courier.

Водночас завод Dacia у Пітешті виробляє кросовери Dacia Duster та Dacia Bigster. Хоча представники Ford зазначили, що літня перерва була запланована в їхньому річному графіку заздалегідь, енергетична криза все одно змусила владу вжити термінових заходів.

Причини кризи

Головним джерелом проблем став суттєвий спад рівня води в Дунаї через спеку. Воду з цієї артерії використовують для охолодження реакторів атомної електростанції. Через її брак фахівці були змушені вимкнути один з двох реакторів, який зазвичай забезпечує п'яту частину всієї електроенергії країни.

Абсолютне мілководдя фіксують і на інших важливих річках Європи, зокрема на Рейні. У деяких критичних точках рівень води впав до позначки 25 см, що суттєво ускладнило логістику та річковий транспорт.

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