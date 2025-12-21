Черги на кордоні України 21 грудня — де зафіксовано найбільше авто

Черги на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Черги на кордоні України у неділю, 21 грудня, зафіксовано на багатьох контрольних пунктах пропуску. Водіям доведеться довго чекати в заторах. Крім того, прикордонники закликають памʼятати про можливі збої електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон.

Черги на кордоні України 21 грудня

Наразі черги на кордоні зафіксовано з Польщею, Словаччиною та Угорщиною. На деяких пунктах пропуску зафіксовано понад 100 авто.

"Ягодин" — 27 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 130 л/а, 20 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 70 л/а, 8 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 110 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 85 л/а, 13 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 160 л/а, 23 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 90 л/а, 20 автобусів, 0 пішоходів (після ПК) (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Нижанковичі" — 35 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Смільниця" — 70 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Малий Березний" — 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 40 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 35 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 40 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 35 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 5 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

