Очереди на границе Украины 21 декабря — где зафиксировано больше всего автомобилей

Очереди на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Очереди на границе Украины в воскресенье, 21 декабря, зафиксированы на многих контрольных пунктах пропуска. Водителям придется долго ждать в пробках. Кроме того, пограничники призывают помнить о возможных сбоях электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины —Западная граница.

Очереди на границе Украины 21 декабря

Сейчас очереди на границе зафиксированы с Польшей, Словакией и Венгрией. На некоторых пунктах пропуска зафиксировано более 100 авто.

"Ягодин" — 27 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 130 л/а, 20 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 70 л/а, 8 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 110 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 85 л/а, 13 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 160 л/а, 23 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 90 л/а, 20 автобусов, 0 пешеходов (после ПК) (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Нижанковичи" — 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Смильница" — 70 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Малый Березный" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 40 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвонковое" — 35 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 40 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 35 л/а, 0 пешеходов;

"Большая Паладь" — 5 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

