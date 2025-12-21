Очереди на границе Украины 21 декабря — где зафиксировано больше всего автомобилей

Сотни авто в пробках — где худшая ситуация на границе
Очереди на границе Украины в воскресенье, 21 декабря, зафиксированы на многих контрольных пунктах пропуска. Водителям придется долго ждать в пробках. Кроме того, пограничники призывают помнить о возможных сбоях электронных систем.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины —Западная граница.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 21 декабря
Сейчас очереди на границе зафиксированы с Польшей, Словакией и Венгрией. На некоторых пунктах пропуска зафиксировано более 100 авто.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 27 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 130 л/а, 20 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 70 л/а, 8 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 110 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 85 л/а, 13 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 160 л/а, 23 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 90 л/а, 20 автобусов, 0 пешеходов (после ПК) (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Нижанковичи" — 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Смильница" — 70 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 40 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвонковое" — 35 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 40 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 35 л/а, 0 пешеходов;
- "Большая Паладь" — 5 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Напомним, в 2026 году в ЕС заработает новая система Entry/Exit System. Вследствие этого въезд в страны изменится.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, кому не нужно подтверждать свое финансовое состояние на границе с Польшей.
Читайте Новини.LIVE!