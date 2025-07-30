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Головна Авто Сотні авто в заторах — черги на кордоні України

Сотні авто в заторах — черги на кордоні України

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 12:21
Черги на кордоні України 30 липня — де найбільше автомобілів
Перевірка документів на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Черги на кордоні України станом на 30 липня зафіксовані на багатьох пунктах пропуску. Водіїв просять зважати на можливі збої в роботі електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України-Західний кордон.

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На 11 КПП на кордоні України утворились черги. Водіям доведеться чекати в заторах.

Черги на кордоні з Польщею 30 липня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 55 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 1 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 45 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 60 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 30 липня

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 30 липня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 5 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 25 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 30 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією 30 липня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 40 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 30 липня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли, що необідно знати громадян України перед виїздом з дітьми за кордон.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті двоє чоловіків намагалися незаконно переправити групу ухилянтів за кордон. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

Україна прикордонники автомобіль черги ДПСУ черги на кордоні
Кіра Топенко - Редактор
Автор:
Кіра Топенко
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