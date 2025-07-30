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Главная Авто Сотни авто в пробках — очереди на границе Украины

Сотни авто в пробках — очереди на границе Украины

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 12:21
Очереди на границе Украины 30 июля — где больше всего автомобилей
Проверка документов на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Очереди на границе Украины по состоянию на 30 июля зафиксированы на многих пунктах пропуска. Водителей просят учитывать возможные сбои в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

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Очереди на границе Украины 30 июля

На 11 КПП на границе Украины образовались очереди. Водителям придется ждать в пробках.

Черги на кордоні з Польщею 30 липня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 55 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 1 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 45 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 60 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 30 липня

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 30 липня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 5 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 25 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 30 л/а, 0 пешеходов;
  • "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 30 липня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 40 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 30 липня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, Новини.LIVE сообщали, что необходимо знать гражданам Украины перед выездом с детьми за границу.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье двое мужчин пытались незаконно переправить группу уклонистов за границу. Вследствие этого состоялось судебное заседание.

Украина пограничники автомобиль очереди ГПСУ очереди на границе
Кира Топенко - Редактор
Автор:
Кира Топенко
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