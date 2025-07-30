Очереди на границе Украины 30 июля — где больше всего автомобилей

Проверка документов на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Очереди на границе Украины по состоянию на 30 июля зафиксированы на многих пунктах пропуска. Водителей просят учитывать возможные сбои в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

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Очереди на границе Украины 30 июля

На 11 КПП на границе Украины образовались очереди. Водителям придется ждать в пробках.

"Ягодин" — 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 55 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 0 л/а, 1 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 45 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 60 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 5 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвонковое" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 25 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 30 л/а, 0 пешеходов;

"Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 40 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, Новини.LIVE сообщали, что необходимо знать гражданам Украины перед выездом с детьми за границу.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье двое мужчин пытались незаконно переправить группу уклонистов за границу. Вследствие этого состоялось судебное заседание.