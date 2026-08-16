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Головна Авто Сотні авто у черзі: на КПП з Польщею та Румунією великі затори

Сотні авто у черзі: на КПП з Польщею та Румунією великі затори

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2026 12:39
Черги на кордоні 16 серпня: де найбільше автомобілів
Перевірка на кордоні. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

У неділю, 16 серпня, черги на кордоні України фіксуються на низці контрольно-пропускних пунктах (КПП). Найбільше автівок на виїзді до Польщі та Угорщини. Прикордонники радять враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 16 серпня

Сьогодні, 16 серпня, станом на 12:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд.

Черги на кордоні з Польщею 16 серпня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" - 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" - 90 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" - 40 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" - 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" - 20 л/а, 4 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" - 25 л/а, 0 автоб., 10 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" - 0 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" - 20 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

Черги на кордоні зі Словаччиною 16 серпня

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Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "М.Березний" - 20 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" - 35 л/а, 1 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Малі Селменці" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 16 серпня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" - 30 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" - 25 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" - 30 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" - 40 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Вилок" - 20 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" - 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години).

Черги на кордоні з Румунією 16 серпня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" - 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" - 10 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" - 50 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Дяківці" - 5 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 16 серпня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" - 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;
  • "Кельменці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

Раніше Новини.LIVE писали про нові автомобілі, які абсолютно точно прослужать власнику більше 10 років. Ці моделі  розійшлися мільйонними тиражами, а й суттєво змінили автомобільний ринок. І першим у цьому списку японський кросовер Honda CR-V. 

Також ми повідомляли, чому не варто купляти деякі вживане авто, які можуть бути ненадійними. Автомобілі з великими пробігом мають менший залишковий ресурс основних вузлів і пластикових елементів. До того ж, авто з одним власником отримує більше уваги та якісного сервісу, а коли авто змінило багато власників, такої уваги вже немає. 

авто ДПСУ черги на кордоні виїзд за кордон
Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Кіра Топенко

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