Очереди на границе 16 августа: где больше всего автомобилей

Сотни автомобилей в очереди: на КПП с Польшей и Румынией пробки
В воскресенье, 16 августа, на границе Украины наблюдаются очереди на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей на выезде в Польшу и Венгрию. Пограничники советуют при планировании поездок учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 16 августа
Сегодня, 16 августа, по состоянию на 12:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 90 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 20 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 25 л/а, 0 автобусов, 10 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смильница" — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Нижанковичи" — 20 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
Очереди на границе со Словакией
- "М.Березный" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 35 л/а, 1 автобус, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса» — 30 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвинково" — 25 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
- "Косино" — 30 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
- "Лужанка" — 40 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 20 л/а, 0 пешеходов;
- "Великая Паладь" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).
Очереди на границе с Румынией
- "Дяково" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 10 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 50 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
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