Очереди на границе 16 августа: где больше всего автомобилей

Проверка на границе. Фото: Западное региональное управление Госпограничной службы Украины — Западная граница

В воскресенье, 16 августа, на границе Украины наблюдаются очереди на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей на выезде в Польшу и Венгрию. Пограничники советуют при планировании поездок учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 16 августа

Сегодня, 16 августа, по состоянию на 12:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

"Устилуг" — 90 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 20 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 25 л/а, 0 автобусов, 10 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 20 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

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"М.Березный" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 35 л/а, 1 автобус, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

"Тиса» — 30 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвинково" — 25 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" — 30 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" — 40 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 20 л/а, 0 пешеходов;

"Великая Паладь" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).

"Дяково" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 10 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 50 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

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