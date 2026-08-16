Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Сотни автомобилей в очереди: на КПП с Польшей и Румынией пробки

Сотни автомобилей в очереди: на КПП с Польшей и Румынией пробки

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2026 12:39
Очереди на границе 16 августа: где больше всего автомобилей
Проверка на границе. Фото: Западное региональное управление Госпограничной службы Украины — Западная граница

В воскресенье, 16 августа, на границе Украины наблюдаются очереди на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей на выезде в Польшу и Венгрию. Пограничники советуют при планировании поездок учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 16 августа

Сегодня, 16 августа, по состоянию на 12:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд.

Черги на кордоні з Польщею 16 серпня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 90 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 20 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 25 л/а, 0 автобусов, 10 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 20 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

Черги на кордоні зі Словаччиною 16 серпня

Читайте также:

Очереди на границе со Словакией

  • "М.Березный" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 35 л/а, 1 автобус, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Черги на кордоні з Угорщиною 16 серпня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса» — 30 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвинково" — 25 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" — 30 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" — 40 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 20 л/а, 0 пешеходов;
  • "Великая Паладь" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).

Черги на кордоні з Румунією 16 серпня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дяково" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 10 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 50 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 16 серпня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Ранее Новини.LIVE писали о новых автомобилях, которые точно прослужат владельцу более 10 лет. Эти модели разошлись миллионными тиражами, а также существенно изменили автомобильный рынок. И первым в этом списке стоит японский кроссовер Honda CR-V.

Также мы сообщали, почему не стоит покупать некоторые подержанные автомобили, которые могут оказаться ненадежными. Автомобили с большим пробегом имеют меньший остаточный ресурс основных узлов и пластиковых элементов. К тому же, автомобиль с одним владельцем получает больше внимания и качественного обслуживания, а когда автомобиль сменил много владельцев, такого внимания уже нет.

авто ГПСУ очереди на границе выезд за границу
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации