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Смертельна ДТП у Польщі — стало відомо, що загрожує водійці українського мікроавтобуса

30 грудня 2023 05:28
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Смертельна ДТП у Польщі — стало відомо, що загрожує водійці українського мікроавтобуса
Наслідки смертельної ДТП у Польщі. Фото: скріншот з видео
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

У Польщі, неподалік кордону з Україною, 25 грудня, сталася масштабна ДТП. Внаслідок інциденту водійці мікроавтобуса загрожує до восьми років ув’язнення.

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу повідомила речниця поліції в Томашові Любельському Малгожата Павловська.

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Вона розповіла, що обвинуваченій обрано запобіжний захід у вигляді застави.

"Прокуратура висунула цій жінці обвинувачення у скоєнні ДТП, проте її не затримали. За скоєння аварії з летальними наслідками їй загрожує тюремне ув’язнення від шести місяців до восьми років", — сказала Павловська.

Жінка, яка керувала автомобілем, їхала зашвидко і належним чином не спостерігала за дорожньою обстановкою. 

"У результаті ДТП загинув 17-річний хлопець з України, восьмеро пасажирів отримали травми. Обидва водії — 42-річна українка і 30-річний водій вантажівки Volvo, який також є громадянином України, були тверезими", — додали у повідомленні.

Нагадаємо, 28 грудня, у чорноморському регіоні Туреччини сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії загинуло десять людей. До того ж, постраждали дві українки.

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