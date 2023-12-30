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Смертельное ДТП в Польше —стало известно, что грозит водителю украинского микроавтобуса

30 декабря 2023 05:28
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Смертельное ДТП в Польше —стало известно, что грозит водителю украинского микроавтобуса
Последствия смертельного ДТП в Польше. Фото: скриншот с видео
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Польше, недалеко от границы с Украиной, 25 декабря, произошло масштабное ДТП. В результате инцидента водители микроавтобуса грозит до восьми лет заключения.

Об этом в комментарии корреспонденту Укринформа сообщила представитель полиции в Томашове Любельском Малгожата Павловская.

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Она рассказала, что обвиняемой избрана мера пресечения в виде залога.

"Прокуратура выдвинула этой женщине обвинение в совершении ДТП, однако ее не задержали. За совершение аварии с летальным исходом ей грозит тюремное заключение от шести месяцев до восьми лет", — сказала Павловская .

Женщина, управлявшая автомобилем, ехала слишком быстро и должным образом не наблюдала за дорожной обстановкой.

"В результате ДТП погиб 17-летний парень из Украины, восемь пассажиров получили травмы. Оба водителя — 42-летняя украинка и 30-летний водитель грузовика Volvo, который также является гражданином Украины, были трезвыми", — добавили в сообщении.

Напомним, 28 декабря, в черноморском регионе Турции произошло масштабное ДТП. В результате аварии погибли десять человек. К тому же пострадали две украинки.

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