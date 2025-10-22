Відео
Відео

Головна Авто Скупчилися десятки машин — де є черги на кордоні України

Скупчилися десятки машин — де є черги на кордоні України

Дата публікації: 22 жовтня 2025 10:33
Оновлено: 10:32
Черги на кордоні України 22 жовтня — яка ситуація на КПП
Перевірка документів. Фото: ДПСУ

В середу, 22 жовтня, на декількох пунктах пропуску на українському кордоні утворилися черги. Ймовірні збої в роботі електронних систем контролю. Тому прикордонники закликають водіїв враховувати це при плануванні подорожей.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон.

Оберіть країну, черги на кордоні з якою вас цікавлять:

Черги на кордоні України 22 жовтня

Прикордонники попередили про черги на кордоні України станом на ранок середи, 22 жовтня. 

Черги на кордоні з Польщею 22 жовтня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 30 л/а, 1 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 30 л/а, 9 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 50 л/а, 4 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 22 жовтня

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 22 жовтня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією 22 жовтня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 22 жовтня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, в ЄС з 12 жовтня запровадили нові правила перетину кордону для українців через що можуть виникати затримки.

Також читайте, які документи треба мати із собою, якщо ваш відпочинок видався поблизу прикордонних зон.

Польща Молдова Румунія Угорщина Словаччина черги на кордоні виїзд за кордон
Кіра Топенко - Редактор
Автор:
Кіра Топенко
