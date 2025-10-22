Очереди на границе Украины 22 октября — какая ситуация на КПП

Проверка документов. Фото: ГПСУ

В среду, 22 октября, на нескольких пунктах пропуска на украинской границе образовались очереди. Вероятны сбои в работе электронных систем контроля. Поэтому пограничники призывают водителей учитывать это при планировании путешествий.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница.

Очереди на границе Украины 22 октября

"Ягодин" — 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" —30 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 30 л/а, 9 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 50 л/а, 4 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвонковое" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, в ЕС с 12 октября ввели новые правила пересечения границы для украинцев из-за чего могут возникать задержки.

Также читайте, какие документы надо иметь с собой, если ваш отдых выдался вблизи пограничных зон.