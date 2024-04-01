Збірка FPV-дронів для ЗСУ вдома: скільки коштує та займає часу

FPV-дрон. Фото: zaxid.net

FPV-дрони стали грізною зброєю української армії — OSINT-дослідники фіксують значну перевагу ЗСУ в ураженні російської техніки та живої сили на фронті. Свій внесок в оснащення Сил оборони безпілотниками роблять українці в тилу не лише донатами на закупівлю цього озброєння, але й самостійною збіркою дронів в домашніх умовах.

Скільки коштує зібрати FPV-дрон вдома, РБК-Україна з'ясував у волонтера.

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Якщо пильно слідкувати за акціями та розпродажем деталей до дронів, то середня вартість одного FPV може становити близько 10 тис. грн. Або приблизно 200 доларів за пристрій без батарейки та 240 доларів — із нею. Плюс, якщо купувати оптом, то, звичайно, виходить дешевше.

Середня ціна деталей для дронів

Пропелери — 200 грн.

Антена — 499 грн.

Корпус — 990 грн.

Камера — 1 400 грн.

Мотори — 1 725 грн за штуку (потрібно щонайменше чотири).

Контролер — 4 300 грн.

Відеопередавач — 2 500 грн.

Акумулятор — 2 450 грн.

Зарядний пристрій для зарядки акумулятора дрона — 2 025 грн.

Дорого коштують спеціальні окуляри для керування FPV-дроном — приблизно 16 100 грн.

Скільки часу збирається дрон

На один дрон витрачається приблизно дві години разом із прошивкою. Але насправді збірка дрона — поступовий процес, адже не всі деталі одразу приїжджають одночасно.





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