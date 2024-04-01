Сборка FPV-дронов для ВСУ дома: сколько стоит и занимает времени

Сколько нужно денег и времени, чтобы собрать FPV-дрон дома — пояснение волонтера
FPV-дроны стали грозным оружием украинской армии — OSINT-исследователи фиксируют значительное преимущество ВСУ в поражении российской техники и живой силы на фронте. Свою лепту в оснащение Сил обороны беспилотниками вносят украинцы в тылу не только донатами на закупку этого вооружения, но и самостоятельной сборкой дронов в домашних условиях.
Сколько стоит собрать FPV-дрон дома, РБК-Украина выяснил у волонтера.
Если следить за акциями и распродажей деталей к дронам, то средняя стоимость одного FPV может составлять около 10 тыс. грн. Или примерно 200 долларов за устройство без батарейки и 240 долларов с ней. Плюс, если покупать оптом, то, конечно, выходит дешевле.
Средняя цена деталей для дронов
- Пропеллеры — 200 грн.
- Антенна — 499 грн.
- Корпус — 990 грн.
- Камера — 1400 грн.
- Моторы — 1725 грн за штуку (требуется не менее четырех).
- Контроллер — 4300 грн.
- Видеопередатчик — 2500 грн.
- Аккумулятор — 2450 грн.
- Зарядное устройство для зарядки аккумулятора дрона — 2025 грн.
Дорого стоят специальные очки для управления FPV-дроном — примерно 16 100 грн.
Сколько времени собирается дрон
На один дрон тратится примерно два часа вместе с прошивкой. Но на самом деле сборка дрона — постепенный процесс, ведь не все детали приезжают одновременно.
Ранее в Украине разработали новый боеприпас для FPV-дронов. Также экс-командир "Айдара" рассказал об основном недостатке FPV-дронов.
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