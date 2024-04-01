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Сколько нужно денег и времени, чтобы собрать FPV-дрон дома — пояснение волонтера

1 апреля 2024 21:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Сборка FPV-дронов для ВСУ дома: сколько стоит и занимает времени
FPV-дроны. Фото: zaxid.net
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

FPV-дроны стали грозным оружием украинской армии — OSINT-исследователи фиксируют значительное преимущество ВСУ в поражении российской техники и живой силы на фронте. Свою лепту в оснащение Сил обороны беспилотниками вносят украинцы в тылу не только донатами на закупку этого вооружения, но и самостоятельной сборкой дронов в домашних условиях.

Сколько стоит собрать FPV-дрон дома, РБК-Украина выяснил у волонтера.

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Если следить за акциями и распродажей деталей к дронам, то средняя стоимость одного FPV может составлять около 10 тыс. грн. Или примерно 200 долларов за устройство без батарейки и 240 долларов с ней. Плюс, если покупать оптом, то, конечно, выходит дешевле.

Средняя цена деталей для дронов

  • Пропеллеры — 200 грн.
  • Антенна — 499 грн.
  • Корпус — 990 грн.
  • Камера — 1400 грн.
  • Моторы — 1725 грн за штуку (требуется не менее четырех).
  • Контроллер — 4300 грн.
  • Видеопередатчик — 2500 грн.
  • Аккумулятор — 2450 грн.
  • Зарядное устройство для зарядки аккумулятора дрона — 2025 грн.

Дорого стоят специальные очки для управления FPV-дроном — примерно 16 100 грн.

Сколько времени собирается дрон

На один дрон тратится примерно два часа вместе с прошивкой. Но на самом деле сборка дрона — постепенный процесс, ведь не все детали приезжают одновременно.

 

Ранее в Украине разработали новый боеприпас для FPV-дронов. Также экс-командир "Айдара" рассказал об основном недостатке FPV-дронов.

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