Черги на кордоні України 21 червня — на двох КПП великі затори

Черги на кордоні з Польщею. Ілюстративне фото: ДПСУ

На контрольно-пропускних пунктах з Польщею "Шегині" та "Краківець" 21 червня спостерігається суттєве зростання пасажиропотоку, особливо на вихідних. Прикордонники радять перетинати кордон через інші КПП, де менше навантаження.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

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Прикордонники розповіли, що трафік через пункти пропуску у Львівській області зріс на 25%, а вже найближчим часом очікується збільшення до 40%. Особливо інтенсивним є рух у вихідні дні.

"Станом на сьогодні у пунктах пропуску "Шегині" та "Краківець" на виїзд з України у черзі перебуває відповідно 65 та 80 автомобілів. Ситуацію у пункті пропуску "Шегині" ускладнюють також масштабні ремонтні роботи з українського боку", — йдеться у повідомленні.

Водночас у ДПСУ зазначили, що менш завантаженими залишаються пункти пропуску "Грушів", "Угринів" та "Рава-Руська". Найменше навантаження наразі у "Нижанковичах" та "Смільниці".

Також відомо, що протягом минулої доби державний кордон у Львівській області перетнули понад 46 000 громадян та понад 9 000 транспортних засобів на в’їзд і виїзд разом.

Нагадаємо, раніше ми писали, які черги на кордоні Україні. Станом на ранок 21 січня кілометрові затори були на 13 КПП.

Також ми писали, що росіянам, причетним до війни, закриють в’їзд до Шенгену. Відповідну заяву розробили міністри внутрішніх справ країн Балтії, Північної Європи та Польщі.