Очереди на границе Украины 21 июня — на двух КПП большие пробки

Очереди на границе с Польшей. Иллюстративное фото: ГПСУ

На контрольно-пропускных пунктах с Польшей "Шегини" и "Краковец" 21 июня наблюдается существенный рост пассажиропотока, особенно на выходных. Пограничники советуют пересекать границу через другие КПП, где меньше нагрузка.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

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Пограничники рассказали, что трафик через пункты пропуска во Львовской области вырос на 25%, а уже в ближайшее время ожидается увеличение до 40%. Особенно интенсивным является движение в выходные дни.

"По состоянию на сегодня в пунктах пропуска "Шегини" и "Краковец" на выезд из Украины в очереди находится соответственно 65 и 80 автомобилей. Ситуацию в пункте пропуска "Шегини" осложняют также масштабные ремонтные работы с украинской стороны", — говорится в сообщении.

В то же время в ГПСУ отметили, что менее загруженными остаются пункты пропуска "Грушев", "Угринов" и "Рава-Русская". Наименьшая нагрузка сейчас в "Нижанковичах" и "Смильнице".

Также известно, что за прошедшие сутки государственную границу во Львовской области пересекли более 46 000 граждан и более 9 000 транспортных средств на въезд и выезд вместе.

Напомним, ранее мы писали, какие очереди на границе Украины. По состоянию на утро 21 января километровые пробки были на 13 КПП.

Также мы писали, что россиянам, причастным к войне, закроют въезд в Шенген. Соответствующее заявление разработали министры внутренних дел стран Балтии, Северной Европы и Польши.