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Швидкий тест з ПДР — чи дозволена водієві синього авто зупинка на краю дороги

17 вересня 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Миттєвий ПДР тест — чи має право водій синього авто зупинитися на краю дороги
Дозволена зупинка? Малюнок: "А ти знаєш ПДР?"
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми зупинки та стоянки. Чи дозволена водієві синього авто зупинка в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"

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Варіанти відповіді

  1. Дозволено.
  2. Заборонено.

Розбір задачі

Швидкий тест з ПДР — чи дозволена водієві синього авто зупинка на краю дороги - фото 1

На ділянці дороги з однією смугою водій синього автомобіля зупинився. Водночас за ним рухаються жовта вантажівка та червоний легковик. Між напрямками дороги нанесена суцільна лінія розмітки. Чи дозволено водієві синього автомобіля зупинитись у вказаному місці?

Читаємо пункт 15.9 ПДР:

"Зупинка забороняється у місцях, де відстань між суцільною лінією розмітки, розділювальною смугою чи протилежним краєм проїзної частини й транспортним засобом, що зупинився, менш як три метри".

Отже, в зображеній на малюнку ситуації між автомобілем та суцільною лінією розмітки явно менш як три метри, тому зупинка водієві синього автомобіля в цьому місці забороняється.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували за допомогою знаків обрати правильний напрямок руху авто. Також представляли заплутану задачу з ПДР, чи має авто поступатися двом трамваям на перехресті.

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест

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