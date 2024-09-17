Мгновенный ПДД тест — вправе ли водитель синего авто остановиться на краю дороги

Разрешена остановка? Рисунок: "А ты знаешь ПДД?"

Задача по теме остановки и стоянки. Разрешена ли водителю синего авто остановка в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "А ты знаешь ПДД?"

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Варианты ответа

Разрешено. Запрещено.

Разбор задачи

На участке дороги с одной полосой водитель синего автомобиля остановился. В то же время за ним двигаются желтый грузовик и красная легковушка. Между направлениями дороги нанесена сплошная линия разметки. Разрешено ли водителю синего автомобиля остановиться в указанном месте?

Читаем пункт 15.9 ПДД:

"Остановка запрещается в местах, где расстояние между сплошной линией разметки, разделительной полосой или противоположным краем проезжей части и остановившимся транспортным средством менее трех метров".

Следовательно, в изображенной на рисунке ситуации между автомобилем и сплошной линией разметки явно менее трех метров, поэтому остановка водителю синего автомобиля в этом месте запрещается.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали с помощью знаков выбрать правильное направление движения авто. Также представляли запутанную задачу по ПДД, должно ли авто уступать двум трамваям на перекрестке.