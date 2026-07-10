Сажовий фільтр на бензиновому авто: що це та як його чистити

Сажовий фільтр бензинового авто. Скриншот: @thejmcGarage

Ігор Саджа Редактор, провідний експерт "Авто"

Донедавна сажові фільтри асоціювалися винятково з дизельними автомобілями. Проте посилення екологічних норм та масове впровадження безпосереднього впорскування пального під тиском до 350 барів призвели до появи великої кількості кіптяви й у бензинових моторах. Для розв'язання цієї проблеми автовиробники почали встановлювати фільтр GPF, який тепер є стандартним обладнанням для більшості сучасних машин. Хоча цей вузол розрахований на непомітну роботу, багато автовласників стикаються з серйозними технічними проблемами під час його експлуатації.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

Причини засмічення

Бензиновому фільтру для випалювання накопиченої сажі потрібна температура близько 650 °C. За умов коротких міських поїздок вихлопна система просто не встигає прогрітися до таких значень, тому відкладення швидко забивають дрібні керамічні стільники. До прискореного забруднення фільтра призводить навіть зміщення міток газорозподільного механізму. Через це автомобіль втрачає стабільні оберти та потужність, а на панелі приладів спалахує індикатор помилки двигуна.

Ефективне пасивне самоочищення системи можливе лише під час тривалого руху швидкісною трасою, коли сажа перетворюється на вуглекислий газ і воду. Якщо вузол уже сильно забився, повернути його до життя допоможе примусова регенерація на спеціальному сервісному стенді. Власникам варто пам'ятати, що такий елемент категорично заборонено мити водою під тиском за дизельною методикою, позаяк тонкі стільники моментально руйнуються від гідравлічних ударів.

Наслідки видалення

Повна заміна пошкодженого компонента на новий оригінальний вузол є дуже дорогою процедурою. Через високу вартість ремонту деякі водії намагаються просто фізично вирізати деталь з вихлопної системи та програмно змінити налаштування блоку керування. Проте подібне втручання робить транспортний засіб екологічно брудним, що унеможливлює офіційне проходження обов'язкового технічного огляду.

Спроби обійти заводську програму також загрожують постійними збоями в роботі електроніки та регулярним увімкненням аварійного режиму з обмеженням тяги.

Сьогодні фільтри GPF встановлюються на всі популярні турбомотори, включаючи сімейства TSI від групи Volkswagen, двигуни PureTech від Peugeot та Citroen, корейські агрегати T-GDi, а також сучасні лінійки від BMW, Mercedes та Toyota. За умови правильної експлуатації та регулярних виїздів на трасу цей елемент здатний надійно працювати протягом усього терміну служби автомобіля.

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