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Главная Авто Жара ударила по автопрому в Европе: Dacia и Ford закрыли заводы

Жара ударила по автопрому в Европе: Dacia и Ford закрыли заводы

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2026 15:45
Жара ударила по автопрому ЕС: почему Dacia и Ford приостановили производство
Завод Ford в Румынии. Фото: fordauthority.com

Экстремально высокие температуры и продолжительная засуха в Европе начали напрямую сказываться на автомобильной промышленности. В Румынии временно приостановилось производство на заводах Dacia и Ford. Причиной остановки конвейеров стали серьезные проблемы в национальной энергосистеме.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

Остановка конвейеров

Производство на предприятиях приостановили до 19 августа. По словам премьер-министра Румынии, этот шаг связан с острым дефицитом электроэнергии в стране. Предприятие Ford в городе Крайова отвечает за выпуск популярного кроссовера Ford Puma, а также коммерческих моделей Ford Transit Courier и Ford Tourneo Courier.

В то же время завод Dacia в Питешти производит кроссоверы Dacia Duster и Dacia Bigster. Хотя представители Ford отметили, что летний перерыв был заранее запланирован в их годовом графике, энергетический кризис все равно вынудил власти принять срочные меры.

Причины кризиса

Главным источником проблем стало значительное понижение уровня воды в Дунае из-за жары. Воду из этой артерии используют для охлаждения реакторов атомной электростанции. Из-за ее нехватки специалисты были вынуждены отключить один из двух реакторов, который обычно обеспечивает пятую часть всей электроэнергии страны.

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Абсолютное мелководье фиксируется и на других важных реках Европы, в частности на Рейне. В некоторых критических точках уровень воды упал до отметки 25 см, что существенно затруднило логистику.

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Румыния завод авто Ford Европа автомобиль аномальная жара жара производство Dacia кроссовер
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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