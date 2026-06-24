Вышел гибридный убийца Toyota Land Cruiser мощностью 1113 к.с.

Geely Galaxy Cruiser 700 2026 года. Фото: Geely

Сергей Якуба Редактор

Китайский автогигант Geely представил новый флагманский внедорожник Galaxy Cruiser 700. Этот мощный автомобиль с рамной конструкцией создан с целью завоевания лидерства в сегменте экстремального полного привода и призван составить конкуренцию легендарному Toyota Land Cruiser. Новинка получила ультрасовременную плагин-гибридную силовую установку и выразительный массивный дизайн кузова для тяжелых условий эксплуатации.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Autoblog.

Колоссальная мощность

Главной особенностью автомобиля являются уникальные динамические характеристики гибридной системы. Конструкторы объединили бензиновый двигатель внутреннего сгорания сразу с тремя электродвигателями. Такая инженерная комбинация позволила получить пиковую выходную мощность на уровне 830 кВт. В привычных для автомобилистов показателях это обеспечивает невероятные 1113 к.с.

Два электрических агрегата установлены непосредственно на задней оси и соединены специальной блокировкой с гидромуфтой для достижения максимального сцепления с грунтом. На фоне таких цифр современная американская версия Land Cruiser с ее 326 к.с. выглядит весьма скромно.

При этом китайским инженерам удалось достичь такой мощности, сохранив полную снаряженную массу машины в пределах 2880 кг. Кроме того, собственная система динамического контроля позволяет этому крупному внедорожнику успешно проходить сложный «лосиный тест» на скорости 80 км/ч.

Цифровое оснащение

Электронные технологии интегрированы в прочную конструкцию кузова от крыши до нижней части бампера. В верхней зоне над лобовым стеклом разработчики разместили LiDAR для сканирования пространства. Внутри массивного переднего бампера установлен радар миллиметрового диапазона для отслеживания дорожной ситуации. Вся система полуавтоматической помощи водителю работает на базе передового вычислительного чипа Nvidia AGX Thor.

Внешний вид дополняют классические внедорожные решения, среди которых выделяются большие распашные задние двери с прикрепленным полноразмерным запасным колесом. Для решения неизбежных проблем с обзорностью назад конструкторы применили цифровое зеркало высокой четкости, которое транслирует потоковое видео с камеры. Интересно, что этот автомобиль предлагается по цене всего 35 000 долларов.

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