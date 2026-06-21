Выгодно ли покупать подержанный Porsche Cayenne 2021 года

Porsche Cayenne 2021 года. Фото: caranddriver.com

Сергей Якуба Редактор

Некоторые лимитированные спорткары немецкой марки практически не теряют в цене с годами, но популярный кроссовер Porsche Cayenne не входит в этот эксклюзивный клуб. В течение первых пяти лет нахождения на дорогах этот роскошный автомобиль теряет значительную часть своей первоначальной цены. Данные аналитических платформ Edmunds и iSeeCars демонстрируют довольно суровую финансовую картину для первых владельцев. В то же время для покупателей на вторичном рынке такая потеря стоимости открывает прекрасные возможности.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Jalopnik.

Показатели обесценивания

Статистика показывает, что базовый пятилетний автомобиль сегодня можно приобрести примерно за 45–50% от его первоначальной заводской цены. Например, по данным Kelley Blue Book, справедливая стоимость подержанного кроссовера 2021 года выпуска составляет 36 200 долларов. Это составляет лишь 48,4% от его первоначальной стоимости в автосалоне, что свидетельствует о серьезном падении интереса рынка к новым автомобилям.

Прогнозы для более новых моделей указывают на сохранение этого тренда, ведь стандартные версии теряют более половины цены за первые пять лет. Гибридные модификации с технологией plug-in демонстрируют ещё более стремительное падение из-за опасений покупателей относительно долговечности батареи.

Дорогие модификации

Широкий модельный ряд немецкого бренда демонстрирует четкую закономерность: чем дороже комплектация, тем больше денег теряет владелец. Мощные версии Cayenne S и GTS через пять лет оцениваются в 44 300 и 63 000 долларов соответственно. По сравнению с первоначальными ценами падение стоимости для версии S составило 47,5%, а для модификации GTS зафиксировано на уровне 42,7%.

Худшие результаты демонстрирует флагманская версия Turbo S E-Hybrid, цена которой обвалилась со стартовых 165 900 долларов до 66 900 долларов. Эта сумма эквивалентна потере почти 20 000 долларов ежегодно исключительно из-за амортизации и старения техники. Однако в рамках всего сегмента среднеразмерных премиальных кроссоверов такие цифры вполне стандартны. Средний показатель обесценивания в этом классе составляет 50,2%, поэтому Cayenne выглядит вполне солидным середняком.

Выгода покупки

Совершенно иную финансовую историю демонстрирует культовый спорткар Porsche 911, подержанные экземпляры которого продаются почти по цене новых машин. На этом фоне покупка подержанного кроссовера выглядит гораздо более разумным и прагматичным шагом. Главный финансовый удар в виде обесценивания уже взял на себя первый владелец, существенно снизив порог входа для следующего владельца.

Ранее Новини.LIVE писали о том, насколько дорого обходится содержание подержанного Porsche Cayenne первого поколения. Привлекательная цена покупки кроссовера часто скрывает значительные эксплуатационные расходы на специфические технические узлы и запчасти.

Также читайте обо всех поколениях Porsche 911 от худшего к лучшему. Даже наименее удачные версии этой модели часто превосходили конкурентов своего времени.