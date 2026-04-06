Главная Авто Выезд в Словакию и Венгрию затруднен: на каких КПП очереди

Дата публикации 6 апреля 2026 09:58
Автомобили стоят в очереди на границе. Фото: ГПСУ

В понедельник, 5 апреля, на границе Украины зафиксированы очереди. Автомобили стоят на трех пунктах пропуска. Водителям советуют учитывать это при планировании поездок.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины - Западная граница, информирует Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 5 апреля

По состоянию на 09:00 очереди есть на трех КПП на выезд из Украины. Автомобили стоят в пробках в направлении Словакии и Венгрии.

Черги на кордоні з Польщею 5 квітня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" - 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" - 0 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 5 квітня

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" - 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" - 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00 часов).

Черги на кордоні з Угорщиною 5 квітня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" - 5 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" - 10 л/а, 0 пешеходов;
  • "Большая Паладь" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 5 квітня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" - 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" - 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 5 квітня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, водители часто выключают двигатель на светофорах, чтобы сэкономить топливо. Однако такая практика является вредной для технического состояния автомобиля. Это ускоряет износ критических узлов.

Также мы писали о том, что на мойке самообслуживания можно легко повредить автомобиль. Неправильное использование оборудования часто портит кузов. Специалисты советуют избегать типичных ошибок, которые постепенно разрушают лакокрасочное покрытие.

Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Кира Топенко
