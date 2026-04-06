Выезд в Словакию и Венгрию затруднен: на каких КПП очереди
В понедельник, 5 апреля, на границе Украины зафиксированы очереди. Автомобили стоят на трех пунктах пропуска. Водителям советуют учитывать это при планировании поездок.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины - Западная граница, информирует Новини.LIVE.
Очереди на границе Украины 5 апреля
По состоянию на 09:00 очереди есть на трех КПП на выезд из Украины. Автомобили стоят в пробках в направлении Словакии и Венгрии.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" - 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" - 0 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смильница" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Нижанковичи" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" - 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Малые Селменцы" - 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00 часов).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" - 5 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвонковое" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- "Косино" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" - 10 л/а, 0 пешеходов;
- "Большая Паладь" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" - 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" - 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
