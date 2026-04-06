Выезд в Словакию и Венгрию затруднен: на каких КПП очереди

Автомобили стоят в очереди на границе. Фото: ГПСУ

В понедельник, 5 апреля, на границе Украины зафиксированы очереди. Автомобили стоят на трех пунктах пропуска. Водителям советуют учитывать это при планировании поездок.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины - Западная граница, информирует Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 5 апреля

По состоянию на 09:00 очереди есть на трех КПП на выезд из Украины. Автомобили стоят в пробках в направлении Словакии и Венгрии.

"Ягодин" - 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" - 0 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Малый Березный" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" - 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" - 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00 часов).

"Тиса" - 5 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвонковое" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" - 10 л/а, 0 пешеходов;

"Большая Паладь" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дьяково" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" - 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" - 0 л/а, 0 пешеходов.

"Мамалыга" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

