Выезд из Украины: на границе образовались очереди из автомобилей
По состоянию на 09:00 20 августа на западной границе Украины образовались очереди перед рядом пунктов пропуска. Больше всего легковых автомобилей ожидает в "Устилуге" — 70, "Шегинях" — 55, "Нижанковичах" — 35, а также в "Грушеве" и "Краковце" — по 30. На "Краковце" также стоят семь автобусов.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 20 августа
Сегодня, 20 августа, по состоянию на 09:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на 14 контрольно-пропускных пунктах.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
"Устилуг" — 70 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется)
"Угринов" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
"Грушев" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
"Краковец" — 30 л/а, 7 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
"Шегини" — 55 л/а, 0 автобусов, 30 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
"Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
"Нижанковичи" — 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
Очереди на границе со Словакией
- "М.Березный" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
"Ужгород" — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
"Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 5 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
"Дзвинково" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
"Косино" — 30 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
"Лужанка" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
"Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов;
"Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).
Очереди на границе с Румынией
- "Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
"Порубное" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
"Дяковцы" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов
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