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Главная Авто Выезд из Украины: на границе образовались очереди из автомобилей

Выезд из Украины: на границе образовались очереди из автомобилей

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2026 10:20
Граница Украины 20 августа: где образовались самые большие очереди
Пограничник проводит проверку. Фото: Западное региональное управление Госпограничной службы Украины — Западная граница

По состоянию на 09:00 20 августа на западной границе Украины образовались очереди перед рядом пунктов пропуска. Больше всего легковых автомобилей ожидает в "Устилуге" — 70, "Шегинях" — 55, "Нижанковичах" — 35, а также в "Грушеве" и "Краковце" — по 30. На "Краковце" также стоят семь автобусов.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 20 августа

Сегодня, 20 августа, по состоянию на 09:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на 14 контрольно-пропускных пунктах.

Черги на кордоні з Польщею 3 серпня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
    "Устилуг" — 70 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется)
    "Угринов" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
    "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
    "Грушев" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
    "Краковец" — 30 л/а, 7 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
    "Шегини" — 55 л/а, 0 автобусов, 30 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
    "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
    "Нижанковичи" — 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Черги на кордоні зі Словаччиною 3 серпня

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Очереди на границе со Словакией

  • "М.Березный" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
    "Ужгород" — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
    "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Черги на кордоні з Угорщиною 3 серпня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 5 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
    "Дзвинково" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
    "Косино" — 30 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
    "Лужанка" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
    "Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов;
    "Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).

Черги на кордоні з Румунією 3 серпня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
    "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
    "Порубное" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
    "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
    "Дяковцы" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 3 серпня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
    "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов

Как сообщали Новини.LIVE, японский концерн Nissan в свое время создал один из самых известных двигателей V6 серии VQ. Этот силовой агрегат получил 16 наград Wards Auto в категории "Лучший двигатель", в том числе 14 побед подряд в период с 1995 по 2008 год. Двигатель устанавливался на Nissan Maxima, Infiniti I30, Nissan 350Z, Infiniti G35 и другие модели.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее эксперты назвали самую распространённую причину поломок автомобильных двигателей. Проблемы часто возникают из-за неисправностей топливных форсунок, которые могут загрязняться из-за низкого качества топлива и отложений. Своевременная диагностика и очистка деталей помогают избежать дорогостоящего ремонта.

Польша граница Словакия авто заграница выезд за границу
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко

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