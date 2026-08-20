Граница Украины 20 августа: где образовались самые большие очереди

Пограничник проводит проверку. Фото: Западное региональное управление Госпограничной службы Украины — Западная граница

По состоянию на 09:00 20 августа на западной границе Украины образовались очереди перед рядом пунктов пропуска. Больше всего легковых автомобилей ожидает в "Устилуге" — 70, "Шегинях" — 55, "Нижанковичах" — 35, а также в "Грушеве" и "Краковце" — по 30. На "Краковце" также стоят семь автобусов.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 20 августа

Сегодня, 20 августа, по состоянию на 09:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на 14 контрольно-пропускных пунктах.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

"Устилуг" — 70 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется)

"Угринов" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 30 л/а, 7 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 55 л/а, 0 автобусов, 30 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

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"М.Березный" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

"Тиса" — 5 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвинково" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" — 30 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов;

"Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).

"Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов

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