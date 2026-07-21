Внедорожник без рамы: стоит ли покупать подержанный Mitsubishi Pajero IV

Mitsubishi Pajero 2007 года. Фото: netcarshow.com

Сергей Якуба Редактор

Японский внедорожник Mitsubishi Pajero четвертого поколения (2007–2018) стал интересной альтернативой классическим рамным автомобилям. В свое время производитель выбрал оригинальный путь развития, интегрировав раму в кузов и сделав подвеску полностью независимой. На дороге автомобиль ведет себя как комфортабельный кроссовер, а вне асфальта практически не уступает традиционным конкурентам. Однако перед покупкой подержанного экземпляра необходимо знать специфические технические нюансы.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Autokult.

Выбор двигателя

На европейском рынке наибольшее распространение получил 4-цилиндровый дизельный двигатель объемом 3,2 л, который предлагался с механической или автоматической коробкой передач. Этот агрегат очень экономичен, расходует в среднем 10–13 л топлива на 100 км, но требует регулярного ухода. В дизельном двигателе каждые 100 000 км необходимо механически регулировать тепловые зазоры клапанов, а также раз в 120 000–150 000 км профилактически заменять гидравлический натяжитель цепи ГРМ.

Бензиновый вариант 3,8 л V6 имеет значительно больший расход топлива и потребляет около 15–18 л/100 км в смешанном цикле. Несмотря на высокие затраты на топливо, этот двигатель считается более надежным и значительно более дешевым в обслуживании. Главной угрозой для него являются заслонки впускного коллектора, которые из-за износа механизма управления могут отломаться и упасть прямо в цилиндр. Чтобы избежать катастрофы, этот узел рекомендуется проверять и чистить каждые три или четыре замены моторного масла.

Основные проблемы

Самым коварным врагом японского автомобиля является коррозия, которая активно поражает не только элементы днища, но и трубки кондиционера и топливные магистрали. Настоящей головной болью для владельцев является ржавчина оригинального металлического топливного бака, из-за которой изнутри начинает отслаиваться защитное гальваническое покрытие. Мелкие металлические частицы попадают в топливную систему и быстро выводят из строя дорогостоящие форсунки и насос высокого давления. Кардинальным решением этой проблемы является немедленная установка неоригинального пластикового бака.

Электроника модели также преподносит неприятные сюрпризы из-за возраста и воздействия грязи. Часто выходят из строя датчики положения кузова для автоматической регулировки фар и заклинивает механизм привода стеклоочистителей. Если машина запускается только после нескольких поворотов ключа, это свидетельствует об износе контактной группы замка зажигания, которую лучше заменить сразу.

После больших пробегов внимания может потребовать электрический насос усилителя тормозов, а также провисшие от тяжелого запасного колеса петли задних дверей.

Ремонт подвески

Сложная конструкция полностью независимой подвески обеспечивает феноменальную стабильность на грунтовых трассах, но требует повышенного внимания после десяти лет эксплуатации. Из-за большого количества рычагов и сайлентблоков полное восстановление ходовой части обойдется владельцу значительно дороже, чем ремонт обычного легкового автомобиля. Кроме того, работа существенно усложняется из-за закисания регулировочных болтов развала и схождения.

Специалисты советуют обязательно проходить проверку геометрии колес каждые несколько лет, особенно после регулярных поездок по бездорожью.

При обновлении ходовой части для передней оси на рынке представлено огромное количество качественных запчастей. С элементами задней многорычажной конструкции ситуация с наличием деталей немного сложнее, однако найти необходимые компоненты все равно вполне реально.

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