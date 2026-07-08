Вечные дизельные двигатели, которые достигают огромных пробегов

Honda CR-V 2013 года с двигателем 1.6 i-DTEC. Фото: Honda

Сергей Якуба Редактор

Традиционно дизельные двигатели считаются более выносливыми, чем их бензиновые аналоги, что подтверждается статистическими данными. Анализ более 521 000 объявлений на европейском автомобильном портале в начале июня 2026 года показал, что каждый 95-й дизельный автомобиль имеет зафиксированный пробег свыше 400 000 км. Среди бензиновых автомобилей такой показатель не достигает даже одного экземпляра на тысячу.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

Европейские лидеры

Французский двигатель 1.5 dCi от Renault заслужил доверие водителей после серьезной модернизации. Версии, выпущенные после 2006 года, избавились от ранних проблем с топливным насосом и вкладышами, завоевав репутацию крайне экономичных агрегатов. Этот двигатель активно устанавливался на модели Dacia, Nissan, Suzuki и даже Mercedes.

Не менее легендарным является двигатель 2.0 HDi от концерна PSA, который в автомобилях Ford имеет обозначение 2.0 TDCi. Этот двигатель выпускается с 1998 года и регулярно обновляется, сохраняя высокую образцовую надежность. Из минусов механики отмечают лишь риск протечки охлаждающей жидкости через клапан EGR и большое количество модификаций, что требует тщательного подбора запчастей по точным данным.

4-цилиндровый двигатель Mercedes OM611 выпускался с 1997 по 2006 годы с расчётом на пробег не менее 600 000 км. Большинство этих чугунных двигателей с алюминиевой головкой блока цилиндров годами работали в таксопарках на автомобилях классов C и E, а также на коммерческих фургонах Sprinter.

Итальянские технологии

Двигатели 1.6 и 2.0 Multijet от компании Fiat, появившиеся в 2008 году, основаны на очень удачной конструкции старого двигателя 1.9 JTD. Более поздние версии получили усовершенствованную систему впрыска под давлением 2000 бар, что обеспечило высокую топливную экономичность и тихую работу. Эти надежные двигатели также устанавливались на автомобили Alfa Romeo, Jeep и Opel.

Ремень газораспределительного механизма на этих итальянских двигателях требует замены лишь каждые 140 000 км или раз в пять лет. Главным слабым местом для них остаются городские поездки на короткие расстояния, которые быстро забивают фильтр DPF. Также после 120 000 км пробега возможны единичные сбои в работе генератора.

Азиатская выносливость

Японский двигатель 1.4 D-4D от Toyota стал первым дизелем с алюминиевым блоком из этой страны. Производитель официально заложил в эту конструкцию ресурс на уровне 450 000 км. При высоких пробегах агрегат практически не требует дорогостоящих ремонтов, хотя владельцы иногда сталкиваются с шумной цепью ГРМ или повышенным расходом масла.

Корейский двигатель 1.6 CRDi от Hyundai и Kia появился в 2007 году и рассчитан на 500 000 км эксплуатации. Важным преимуществом ранних версий является отсутствие дорогостоящего двухмассового маховика. Топливная система от Bosch может быть чувствительна к качеству топлива, однако все её элементы легко поддаются восстановлению.

Японский дизель 1.6 i-DTEC от Honda, выпущенный в 2013 году на моделях Civic и CR-V, демонстрирует хорошую динамику. Перед покупкой стоит проверить историю автомобиля на предмет устранения заводского люфта распределительного вала, который производитель менял по гарантии. Масло в этом технологичном японском двигателе рекомендуется менять каждые 10 000 км.

Ранее Новини.LIVE писали о главной проблеме легендарного дизельного двигателя Volkswagen. Механики и автовладельцы признают эту версию самой удачной в истории, хотя у неё также есть коварные слабые места.

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