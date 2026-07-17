Toyota Corolla Cross против Cross Hybrid: какая модель практичнее

Toyota Corolla Cross 2026 года. Фото: netcarshow.com

Сергей Якуба Редактор

Японский автопроизводитель Toyota предлагает покупателям все больше электрифицированных моделей на выбор. На некоторых популярных моделях бензиновые версии уже полностью исчезли, однако для компактного кроссовера Corolla Cross альтернатива все еще остается. Потенциальным покупателям приходится решать, стоит ли переплачивать за гибридную технологию. Тщательное сравнение двух версий показывает, что разница между ними заключается не только в типе силовой установки.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Технические различия

Бензиновая модификация оснащается 2-литровым атмосферным двигателем мощностью 169 к.с. в сочетании с вариатором. В базовой комплектации этот автомобиль имеет передний привод и простую полунезависимую заднюю подвеску. Установка системы полного привода предлагается за доплату, и вместе с ней покупатель получает более современную многорычажную конструкцию сзади.

Гибридная версия кроссовера уже в базовой комплектации оснащена электронным полным приводом и усовершенствованной задней подвеской. Благодаря электрическому ассистенту общая мощность такой системы возрастает до 196 к.с. Стартовая стоимость самого дешевого гибрида примерно на 11% превышает цену сопоставимой бензиновой полноприводной модификации.

Стилистические особенности

Производитель решил визуально разделить две версии модели, чтобы придать каждой из них уникальный характер. Традиционные бензиновые модификации имеют более классический и строгий облик кроссовера. Они ориентированы на покупателей, предпочитающих сдержанный стиль.

Электрифицированные версии получили более спортивные акценты в экстерьере. Они выделяются оригинальным дизайном колесных дисков и окрашенными элементами решетки радиатора. Хотя уровень оснащения и набор опций при переходе на аналогичные комплектации сохраняются, внешний вид автомобилей существенно отличается.

Финансовая выгода

Главным преимуществом гибрида остается его высокая топливная эффективность. В смешанном цикле расход топлива составляет примерно 5,6 л/100 км, тогда как обычный полноприводный автомобиль расходует около 7,8 л/100 км. Такая существенная разница позволяет быстро компенсировать первоначальную переплату при регулярных поездках.

Также стоит учитывать сохранение остаточной стоимости кроссовера на вторичном рынке. Модели Corolla Cross в целом медленно теряют в цене, а более мощный и экономичный гибридный вариант будет гораздо проще выгодно продать в будущем. Именно поэтому выбор в пользу электрифицированной версии выглядит наиболее рациональным шагом.

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