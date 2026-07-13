ТОП-10 гибридных кроссоверов с пробегом в Украине

Toyota Venza 2021 года. Фото: netcarshow.com

Сергей Якуба Редактор

Большие семейные кроссоверы обычно покупают ради просторного салона, высокой посадки и хорошего дорожного просвета. Однако владельцам таких автомобилей приходится мириться с высоким расходом топлива. Гибридные модели предлагают выход из этой ситуации, сохраняя все преимущества класса SUV и демонстрируя отличную экономичность в городе. На украинском вторичном рынке сейчас представлено много интересных вариантов.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на AUTO.RIA.

Различные системы

Под словом "гибрид" в объявлениях о продаже подержанных автомобилей могут скрываться совершенно разные технические решения. Покупателям встречаются классические самозаряжающиеся модели HEV, которые не нужно подключать к розетке, или плагин-гибриды с большой батареей и возможностью зарядки от внешней сети. Также существует так называемый мягкий гибрид, где электрическая часть носит довольно условный характер и лишь помогает двигателю внутреннего сгорания при старте.

Золотой серединой для семейной эксплуатации считаются именно самозаряжающиеся модификации с обозначением HEV. Они остаются максимально привычными в использовании и лучше всего раскрывают свой потенциал в городских пробках и при медленном движении. Для подборки отбирались исключительно практичные автомобили с нормальным багажником, просторным салоном и достаточным количеством предложений в каталогах.

Популярные гибриды с пробегом

Toyota RAV4: самый популярный год: 2020 / двигатель: 2.5h (197–222 л.с.) Lexus RX: самый популярный год: 2023 / двигатель: 2.5h / 3.3h / 3.5h (250–313 л.с.) Ford Escape: самый популярный год: 2020 / двигатель: 2.5h (177–200 л.с.) KIA Niro: самый популярный год: 2017 / двигатель: 1,6h (141 л.с.) Toyota Venza: самый популярный год: 2021 / двигатель: 2,5h (219 л.с.) Honda CR-V: самый популярный год: 2022 / двигатель: 2,0h (184–212 л.с.) Lexus NX: самый популярный год: 2019 / двигатель: 2.5h (197–243 к.с.) Toyota Highlander: самый популярный год: 2021 / двигатель: 2,5h / 3,3h / 3,5h (212–262 л.с.) Toyota C-HR: самый популярный год: 2019 / двигатель: 1.8h / 2.0h (122–184 л.с.) Hyundai Tucson: самый популярный год: 2021 / двигатель: 1,6h (230 л.с.)

Тонкости выбора

Украинский рынок в этом сегменте долгое время держался преимущественно на продукции брендов Toyota и Lexus. Сейчас ситуация изменилась, и покупателям доступны отличные альтернативы от других производителей. Модели Ford Escape и Kia Niro стали более доступным способом перехода в мир электрифицированных автомобилей, а Honda CR-V и Hyundai Tucson предлагают свежий дизайн и отличный уровень комфорта для большой семьи.

Подержанные гибриды обычно стоят дороже обычных бензиновых или дизельных аналогов. Покупая такую машину, не стоит ориентироваться на самую низкую цену в каталоге, так как наиболее дешевые экземпляры часто имеют скрытый огромный пробег или сложную историю восстановления после тяжелых аварий. Особое внимание при диагностике следует уделить остаточному ресурсу аккумулятора. Автомобиль с неисправным аккумулятором продолжит ехать с помощью обычного двигателя, но полностью утратит свое главное преимущество в виде топливной экономичности.

Ранее Новини.LIVE писали, стоит ли покупать подержанный кроссовер Lexus RX Hybrid. Эксперты перечислили все плюсы и минусы этого автомобиля.

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