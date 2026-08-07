Способ охлаждения авто без кондиционера: как сэкономить топливо

Автомобили на дороге с открытыми боковыми окнами. Фото: Новини.LIVE

Игорь Саджа Редактор, ведущий эксперт "Авто"

Использование кондиционера в автомобиле давно стало привычным делом для большинства водителей. Однако его работа создает дополнительную нагрузку на силовой агрегат и заметно повышает расход топлива. Это заставляет искать простые и эффективные альтернативные способы охлаждения салона. Правильные повседневные привычки позволяют сохранить комфорт и существенно сэкономить средства на заправке.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Autokult.

Экономичный выбор

Автомобильный кондиционер, работающий в жаркие дни, способен увеличить средний расход топлива на 1–2 л/100 км. Для машин с небольшими двигателями эта разница оказывается еще более заметной. Например, у седана Dacia Logan городской расход топлива летом с включенной системой охлаждения достигает 13 л/100 км, тогда как без нее составляет около 9–10 л/100 км.

Классической альтернативой остается проветривание салона через открытые боковые окна. Такой способ лучше всего работает при движении на скоростях до 70 км/ч. В этом режиме воздух в салоне быстро обновляется, а дополнительное аэродинамическое сопротивление от открытых стекол остается минимальным и не приводит к перерасходу топлива.

Нюансы скоростного движения

Ситуация кардинально меняется при выезде на скоростную трассу. По данным исследований инженеров из ассоциации SAE International, езда с опущенными стеклами на скорости свыше 85 км/ч увеличивает расход топлива примерно на 20%.

При стремительном движении аэродинамическое сопротивление открытых окон создает гораздо большую нагрузку на двигатель, чем компрессор во время работы. В поездках за город на высокой скорости гораздо выгоднее закрыть все окна и включить кондиционер, сохранив обтекаемость кузова.

Ранее Новини.LIVE писали о правиле пяти минут для автомобильного кондиционера. Оно существенно продлевает срок службы оборудования и защищает пассажиров и водителя от болезней.

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