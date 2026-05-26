Сотня автомобилей на границе: очереди на КПП трех стран

Сотня автомобилей на границе: очереди на КПП трех стран

Дата публикации 26 мая 2026 09:56
Люди стоят в пробке, чтобы пересечь границу. Иллюстративное фото: Фото: Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl

Очереди на границе Украины во вторник, 26 мая, обнаружили на нескольких контрльно-пропускных пунктах. Кроме того, водителей предупреждают, что могут возникнуть задержки и перебои в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 26 мая

По состоянию на 09:00 обнаружили пробки на пунктах пропуска с Польшей, Словакией и Венгрией. Пограничники советуют учитывать очереди на КПП при планировании маршрута.

Черги на кордоні з Польщею 26 травня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (после ПК) (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 26 травня

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 26 травня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 26 травня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 26 травня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Кира Топенко
