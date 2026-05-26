Сотня автомобилей на границе: очереди на КПП трех стран

Люди стоят в пробке, чтобы пересечь границу. Иллюстративное фото: Фото: Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl

Очереди на границе Украины во вторник, 26 мая, обнаружили на нескольких контрльно-пропускных пунктах. Кроме того, водителей предупреждают, что могут возникнуть задержки и перебои в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 26 мая

По состоянию на 09:00 обнаружили пробки на пунктах пропуска с Польшей, Словакией и Венгрией. Пограничники советуют учитывать очереди на КПП при планировании маршрута.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (после ПК) (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

