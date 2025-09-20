Ситуация на границах Украины по состоянию на 20 сентября

Контрольно-пропускной пункт. Фото: РБК-Украина

На украинских границах с соседними государствами по состоянию на 12:00, 20 сентября 2025 года, сохраняется неравномерная загруженность пунктов пропуска. Наибольшие очереди фиксируются в направлении Польши, тогда как на границах с Румынией и Молдовой движение остается минимальным.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

Очереди на границе Украины 20 сентября

По состоянию на 12:00, 20 сентября очереди на границе на выезд из Украины есть на нескольких КПП.

"Ягодин" - 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" - 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" - 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" - 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" - 50 л/а, 8 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Нижанковичи" - 0 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Смильница" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Малый Березный" - 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" - 25 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" - 0 пешеходов (работает с 9:00 до 21:00).

"Тиса" - 5 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвонковое" - 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" - 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" - 10 л/а, 0 пешеходов;

"Большая Паладь" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дьяково" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" - 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" - 0 л/а, 0 пешеходов.

"Мамалыга" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, что при планировании выезда за границу украинцам рекомендуют учитывать возможные задержки на пунктах пропуска, ведь польские пограничники тестируют новую систему биометрического контроля.

Ранее мы также информировали, что на Львовщине пункты пропуска остаются загруженными даже в середине сентября.