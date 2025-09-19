Очереди на границе с соседними странами 19 сентября - свежая информация

КПП перегружены авто — где на выезде остановилось движение
По состоянию на утро 19 сентября 2025 года перед рядом пунктов пропуска с соседними государствами зафиксированы значительные очереди на границе легковых автомобилей и автобусов. Пограничники призывают граждан учитывать возможные задержки из-за нестабильной работы электронных систем контрольных служб.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница.
Очереди на границе Украины 19 сентября
По состоянию на 09:00 19 сентября очереди на границе на выезд из Украины есть на нескольких КПП.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" - 2 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" - 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" - 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" - 15 л/а, 3 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" - 50 л/а, 12 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Нижанковичи" - 0 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Смильница" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" - 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" - 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвонковое" - 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
- "Косино" - 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
- "Лужанка" - 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" - 10 л/а, 0 пешеходов;
- "Большая Паладь" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" - 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" - 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Напомним, что украинцам советуют закладывать больше времени на пересечение границы из-за возможных задержек, особенно если речь идет о путешествиях поездами с пересадками.
Ранее мы также информировали, что на Львовщине пункты пропуска остаются загруженными даже в середине сентября.
