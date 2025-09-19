Очереди на границе с соседними странами 19 сентября - свежая информация

Контрольно-пропускной пункт. Фото иллюстративное: Цензор.НЕТ

По состоянию на утро 19 сентября 2025 года перед рядом пунктов пропуска с соседними государствами зафиксированы значительные очереди на границе легковых автомобилей и автобусов. Пограничники призывают граждан учитывать возможные задержки из-за нестабильной работы электронных систем контрольных служб.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

Очереди на границе Украины 19 сентября

По состоянию на 09:00 19 сентября очереди на границе на выезд из Украины есть на нескольких КПП.

"Ягодин" - 2 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" - 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" - 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" - 15 л/а, 3 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" - 50 л/а, 12 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Нижанковичи" - 0 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Смильница" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Малый Березный" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" - 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" - 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

"Тиса" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвонковое" - 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" - 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" - 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" - 10 л/а, 0 пешеходов;

"Большая Паладь" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).

"Дьяково" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" - 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" - 0 л/а, 0 пешеходов.

"Мамалыга" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, что украинцам советуют закладывать больше времени на пересечение границы из-за возможных задержек, особенно если речь идет о путешествиях поездами с пересадками.

Ранее мы также информировали, что на Львовщине пункты пропуска остаются загруженными даже в середине сентября.