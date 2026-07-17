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Сотни автомобилей в пробках на всех КПП: очереди на границе сегодня

17 июля 2026 11:29
Очереди на границе. Фото: ГПСУ
Кира Топенко
Редактор, ведущий эксперт "Авто"

Очереди на границе Украины в пятницу, 17 июля, зафиксированы на контрольных пунктах пропуска почти со всеми странамы-соседями. Кроме того, пограничники предупреждают водителей и пассажиров о возможных сбоях в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 17 июля

Наибольшее скопление зафиксировано на границе с Польшей. Там пробки на всех КПП. При этом очередей нет только на границе с Молдовой.

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 100 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 70 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 90 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 65 л/а, 1 автобус, 120 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 50 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 17 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 3 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвинково" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 30 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 20 л/а, 0 пешеходов;
  • "Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Очереди на границе с Румынией

  • "Дяково" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Рошошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

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