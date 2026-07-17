Сотни автомобилей в пробках на всех КПП: очереди на границе сегодня

Очереди на границе. Фото: ГПСУ

Кира Топенко Редактор, ведущий эксперт "Авто"

Очереди на границе Украины в пятницу, 17 июля, зафиксированы на контрольных пунктах пропуска почти со всеми странамы-соседями. Кроме того, пограничники предупреждают водителей и пассажиров о возможных сбоях в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 17 июля

Наибольшее скопление зафиксировано на границе с Польшей. Там пробки на всех КПП. При этом очередей нет только на границе с Молдовой.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

"Устилуг" — 100 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 70 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 90 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 65 л/а, 1 автобус, 120 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 50 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малый Березный" — 17 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 3 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвинково" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 30 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 20 л/а, 0 пешеходов;

"Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дяково" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Рошошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

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