Скопление автомобилей на выезде в Польшу: очереди на границе сегодня

Очереди на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

Кира Топенко Редактор, ведущий эксперт "Авто"

В среду, 22 июля, на границе Украины наблюдаются очереди на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей на выезде в Польшу. Водителям рекомендуется заранее планировать поездки из-за возможной нестабильной работы электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 22 июля

Сегодня, 22 июля, по состоянию на 12:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на восьми контрольно-пропускных пунктах.

Ягодин — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

Устилуг — 15 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Угринов — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Рава-Русская — 45 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Грушев — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Краковец — 20 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

Шегини — 55 л/а, 0 автобусов, 100 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Смильница — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Нижанковичи — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Малый Березный — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Ужгород — 15 л/а, 1 автобус, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Малые Селменцы — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Тиса — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Дзвинково — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

Косино — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

Лужанка — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Вилок — 0 л/а, 0 пешеходов;

Великая Паладь — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Дяково — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Солотвино — 0 л/а, 0 пешеходов;

Порубное — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Красноильск — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Дяковцы — 0 л/а, 0 пешеходов.

Мамалига — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Кельменцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Росошаны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Сокиряны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

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