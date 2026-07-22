Скопление автомобилей на выезде в Польшу: очереди на границе сегодня
В среду, 22 июля, на границе Украины наблюдаются очереди на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей на выезде в Польшу. Водителям рекомендуется заранее планировать поездки из-за возможной нестабильной работы электронных систем.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 22 июля
Сегодня, 22 июля, по состоянию на 12:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на восьми контрольно-пропускных пунктах.
Очереди на границе с Польшей
- Ягодин — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
- Устилуг — 15 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Угринов — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Рава-Русская — 45 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Грушев — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Краковец — 20 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Шегини — 55 л/а, 0 автобусов, 100 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- Смильница — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Нижанковичи — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- Малый Березный — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- Ужгород — 15 л/а, 1 автобус, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- Малые Селменцы — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- Тиса — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Дзвинково — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- Косино — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- Лужанка — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Вилок — 0 л/а, 0 пешеходов;
- Великая Паладь — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- Дяково — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Солотвино — 0 л/а, 0 пешеходов;
- Порубное — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Красноильск — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Дяковцы — 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- Мамалига — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Кельменцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Росошаны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Сокиряны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
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