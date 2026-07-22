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Главная Авто Скопление автомобилей на выезде в Польшу: очереди на границе сегодня

Скопление автомобилей на выезде в Польшу: очереди на границе сегодня

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2026 12:28
Пробки на выезде из Украины: очереди на границе 22 июля
Очереди на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

В среду, 22 июля, на границе Украины наблюдаются очереди на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей на выезде в Польшу. Водителям рекомендуется заранее планировать поездки из-за возможной нестабильной работы электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 22 июля

Сегодня, 22 июля, по состоянию на 12:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на восьми контрольно-пропускных пунктах.

Черги на кордоні з Польщею 22 липня

Очереди на границе с Польшей

  • Ягодин — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • Устилуг — 15 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Угринов — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Рава-Русская — 45 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Грушев — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Краковец — 20 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Шегини — 55 л/а, 0 автобусов, 100 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Смильница — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Нижанковичи — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 22 липня

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Очереди на границе со Словакией

  • Малый Березный — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Ужгород — 15 л/а, 1 автобус, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Малые Селменцы — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 22 липня

Очереди на границе с Венгрией

  • Тиса — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Дзвинково — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • Косино — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • Лужанка — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Вилок — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • Великая Паладь — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 22 липня

Очереди на границе с Румынией

  • Дяково — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Солотвино — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • Порубное — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Красноильск — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Дяковцы — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 22 липня

Очереди на границе с Молдовой

  • Мамалига — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Кельменцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Росошаны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Сокиряны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Новини.LIVE сообщали, что эксперты составили рейтинг самых экономичных негибридных кроссоверов 2026 года по расходу топлива. Лидером стал Toyota Corolla Cross, а в пятерку также вошли Nissan Rogue и Nissan Kicks. В десятку самых экономичных моделей также попали Honda CR-V и Honda HR-V.

Новини.LIVE также писали, что эксперты объяснили преимущества и недостатки самых распространенных типов автомобильных двигателей, чтобы помочь водителям с выбором авто. Наиболее надежными считаются атмосферные бензиновые двигатели благодаря простой конструкции и недорогому обслуживанию. В то же время турбированные двигатели обеспечивают лучшую динамику и экономичность, но требуют качественного топлива и регулярного обслуживания.

Польша очереди на границе выезд за границу
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко
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