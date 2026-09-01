Потери тока при зарядке электромобиля: куда исчезают киловатт-часы

Штепсель для зарядки электромобиля. Фото: magnific.com

Владельцы экологичного транспорта часто замечают расхождения между показаниями электросчетчика и реальными данными аккумулятора. Обычная зарядка электромобиля от сети всегда сопровождается потерей определенной части киловатт-часов. Эксперты немецкого автомобильного клуба ADAC провели исследование популярных моделей и выяснили реальные объемы потерь. Итоговые цифры зависят от выбора оборудования, температуры и продолжительности процесса.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

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Домашняя розетка

Зарядка от обычной бытовой розетки мощностью 2,3 кВт показала худшие результаты из-за длительности процесса. Модель Mercedes-Benz CLA 350 EQ потеряла 24,2% энергии, Volkswagen ID.7 — 15,3%, Volvo EX30 — 14,2%, хэтчбек Renault 5 E-Tech — 13,7%, а кроссовер Tesla Model Y потерял 12,7%. При потреблении 100 кВт·ч из сети аккумулятор немецкого седана получает лишь около 75,8 кВт·ч.

Основной причиной таких потерь является банальное время работы бортовой электронной системы. Пока автомобиль подключен к источнику питающего тока, его собственные блоки управления постоянно потребляют от 100 до 300 Вт.

Настенные зарядные станции

Использование настенного блока типа wallbox мощностью 11 или 22 кВт сокращает потери примерно вдвое. Во время тестирования показатели утечки энергии колебались от 5,1% до 7%. Хэтчбек Renault 5 E-Tech продемонстрировал лучший результат с потерей 5,1%, тогда как кроссовер Volvo EX30 потерял 7% при мощности 11 кВт и 6,7% при 22 кВт.

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Даже при ограничении мощности станции до 4,1 кВт потери оказались существенно меньше, чем при использовании обычной розетки. Показатели составляли от 8% у французской модели до 12,8% у немецкой. Tesla Model Y теряла 9,4%, Volvo EX30 фиксировал 9,1%, а Volkswagen ID.7 демонстрировал 10,6%. Быстрая передача тока позволяет бортовым системам отключаться раньше.

Быстрые терминалы

На общественных быстрых терминалах постоянного тока преобразование энергии происходит внутри самой станции. Благодаря этому непосредственные потери на преобразование внутри машины составляют всего от 1% до 4%. Однако зимой или в жару возникают дополнительные затраты на терморегуляцию.

Специалисты проверили этот режим на моделях Hyundai Ioniq 6, Renault Megane E-Tech, Tesla Model Y и Volkswagen ID.3. При температуре 0 °C без предварительного подогрева аккумулятора потери возрастают до 10%. Общий уровень расхода на станциях быстрой зарядки с учетом всех факторов колеблется от 5% до 15%.

Ранее Новини.LIVE писали, какие батареи Tesla Model 3 служат дольше всего. Для проверки использовалась независимая диагностика AVILOO, которая определяет фактическое состояние аккумулятора, а не показывает заниженные или завышенные цифры с бортового компьютера.

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