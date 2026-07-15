Очереди на границе Украины 15 июля: где больше всего автомобилей, направляющихся в ЕС

Очереди на границе. Фото: ГПСУ

В среду, 15 июля, на границе Украины наблюдаются очереди на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей на выезде в Польшу. Водителей предупредили о возможных задержках на границе и призвали учитывать нестабильную работу электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 15 июля

Сегодня, 15 июля, по состоянию на 12:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд.

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"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

"Устилуг" — 65 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 40 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

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"Малый Березный" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 15 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

"Тиса" — 15 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвинково" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов;

"Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).

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"Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Новини.LIVE сообщали, что расход топлива в 2026 году остается одним из ключевых критериев при выборе автомобиля. Многие покупатели обращают внимание на экономичные гибриды и компактные модели для города, однако на рынке также есть автомобили, у которых топливная эффективность отошла на второй план. Такие машины создаются ради максимальной мощности, высокой скорости, исключительных внедорожных характеристик или престижа, из-за чего их расход топлива может быть сопоставим с расходом крупных грузовых автомобилей.

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Новини.LIVE также сообщали, что в Украине набирает обороты подготовка к поэтапному возвращению обязательного технического осмотра легковых автомобилей в рамках адаптации к стандартам Европейского Союза. Обновленная система проверок будет предусматривать более жесткие требования и активное использование цифровых технологий. Водителям рекомендуют заранее подготовить свои автомобили к прохождению контроля, ведь значительная часть украинского автопарка может не пройти тестирование из-за технического состояния машин.