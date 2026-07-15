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Главная Авто Ситуация на границе: актуальные очереди на выезд из Украины

Ситуация на границе: актуальные очереди на выезд из Украины

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2026 13:54
Очереди на границе Украины 15 июля: где больше всего автомобилей, направляющихся в ЕС
Очереди на границе. Фото: ГПСУ

В среду, 15 июля, на границе Украины наблюдаются очереди на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей на выезде в Польшу. Водителей предупредили о возможных задержках на границе и призвали учитывать нестабильную работу электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 15 июля

Сегодня, 15 июля, по состоянию на 12:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд.

Черги на кордоні з Польщею 15 липня

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Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 65 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 40 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Черги на кордоні зі Словаччиною 15 липня

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Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 15 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Черги на кордоні з Угорщиною 15 липня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 15 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвинково" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов;
  • "Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).

Черги на кордоні з Румунією 15 липня

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Очереди на границе с Румынией

  • "Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 15 липня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Новини.LIVE сообщали, что расход топлива в 2026 году остается одним из ключевых критериев при выборе автомобиля. Многие покупатели обращают внимание на экономичные гибриды и компактные модели для города, однако на рынке также есть автомобили, у которых топливная эффективность отошла на второй план. Такие машины создаются ради максимальной мощности, высокой скорости, исключительных внедорожных характеристик или престижа, из-за чего их расход топлива может быть сопоставим с расходом крупных грузовых автомобилей.

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Новини.LIVE также сообщали, что в Украине набирает обороты подготовка к поэтапному возвращению обязательного технического осмотра легковых автомобилей в рамках адаптации к стандартам Европейского Союза. Обновленная система проверок будет предусматривать более жесткие требования и активное использование цифровых технологий. Водителям рекомендуют заранее подготовить свои автомобили к прохождению контроля, ведь значительная часть украинского автопарка может не пройти тестирование из-за технического состояния машин.

путешествие авто очереди на границе
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко
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