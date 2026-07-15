Очереди на границе Украины 15 июля: где больше всего автомобилей, направляющихся в ЕС

Ситуация на границе: актуальные очереди на выезд из Украины
В среду, 15 июля, на границе Украины наблюдаются очереди на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей на выезде в Польшу. Водителей предупредили о возможных задержках на границе и призвали учитывать нестабильную работу электронных систем.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 15 июля
Сегодня, 15 июля, по состоянию на 12:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 65 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 40 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Нижанковичи" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 15 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 15 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвинково" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
- "Лужанка" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов;
- "Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).
Очереди на границе с Румынией
- "Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
Новини.LIVE сообщали, что расход топлива в 2026 году остается одним из ключевых критериев при выборе автомобиля. Многие покупатели обращают внимание на экономичные гибриды и компактные модели для города, однако на рынке также есть автомобили, у которых топливная эффективность отошла на второй план. Такие машины создаются ради максимальной мощности, высокой скорости, исключительных внедорожных характеристик или престижа, из-за чего их расход топлива может быть сопоставим с расходом крупных грузовых автомобилей.
Новини.LIVE также сообщали, что в Украине набирает обороты подготовка к поэтапному возвращению обязательного технического осмотра легковых автомобилей в рамках адаптации к стандартам Европейского Союза. Обновленная система проверок будет предусматривать более жесткие требования и активное использование цифровых технологий. Водителям рекомендуют заранее подготовить свои автомобили к прохождению контроля, ведь значительная часть украинского автопарка может не пройти тестирование из-за технического состояния машин.