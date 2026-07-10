Сажевый фильтр на бензиновом авто: что это и как его чистить

Сажевый фильтр бензинового автомобиля. Скриншот: @thejmcGarage

Игорь Саджа Редактор, ведущий эксперт "Авто"

До недавнего времени сажевые фильтры ассоциировались исключительно с дизельными автомобилями. Однако ужесточение экологических норм и массовое внедрение системы непосредственного впрыска топлива под давлением до 350 бар привели к появлению большого количества сажи и в бензиновых двигателях. Для решения этой проблемы автопроизводители начали устанавливать фильтр GPF, который теперь является стандартным оборудованием для большинства современных автомобилей. Хотя этот узел рассчитан на незаметную работу, многие автовладельцы сталкиваются с серьезными техническими проблемами при его эксплуатации.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

Причины засорения

Бензиновому фильтру для сжигания накопившейся сажи требуется температура около 650 °C. В условиях коротких городских поездок выхлопная система просто не успевает прогреться до таких значений, поэтому отложения быстро забивают мелкие керамические соты. К ускоренному загрязнению фильтра приводит даже смещение меток газораспределительного механизма. Из-за этого автомобиль теряет стабильные обороты и мощность, а на приборной панели загорается индикатор неисправности двигателя.

Эффективная пассивная самоочистка системы возможна только во время длительного движения по скоростной трассе, когда сажа превращается в углекислый газ и воду. Если узел уже сильно забился, вернуть его в рабочее состояние поможет принудительная регенерация на специальном сервисном стенде. Владельцам следует помнить, что такой элемент категорически запрещено промывать водой под давлением по дизельной методике, поскольку тонкие соты моментально разрушаются от гидравлических ударов.

Последствия удаления

Полная замена поврежденного компонента на новый оригинальный узел очень дорогостоящая процедура. Из-за высокой стоимости ремонта некоторые водители пытаются просто физически вырезать деталь из выхлопной системы и программно изменить настройки блока управления. Однако подобное вмешательство делает транспортное средство экологически несоответствующим, что делает невозможным официальное прохождение обязательного технического осмотра.

Попытки обойти заводскую программу также грозят постоянными сбоями в работе электроники и регулярным включением аварийного режима с ограничением тяги.

Сегодня фильтры GPF устанавливаются на все популярные турбодвигатели, включая семейства TSI от концерна Volkswagen, двигатели PureTech от Peugeot и Citroën, корейские агрегаты T-GDi, а также современные линейки от BMW, Mercedes и Toyota. При правильной эксплуатации и регулярных поездках по трассе этот элемент способен надежно работать в течение всего срока службы автомобиля.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как обычная грязь может вывести из строя двигатель автомобиля. Игнорирование обычной мойки способно полностью разрушить силовой агрегат.

Также читайте, что делать, если генератор автомобиля вышел из строя посреди дороги. В городских условиях такая ситуация неприятна, а на скоростной трассе она становится реально опасной.