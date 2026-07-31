Самые распространенные проблемы популярного кроссовера Mazda CX-5

Кроссовер Mazda CX-5 2016 года. Фото: netcarshow.com

Сергей Якуба Редактор

Компактный 5-местный кроссовер Mazda CX-5 остается популярным выбором на рынке с момента своего появления в 2013 году. Авто постоянно обновлялась, а в 2026 модельном году получила обновленный салон с увеличенным пространством и новыми технологиями. Однако анализ жалоб владельцев свидетельствует о наличии нескольких серьезных проблем, которые стоит учесть перед покупкой подержанного автомобиля.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Освещение и тормоза

Отказ дневных ходовых огней является самой распространенной жалобой среди владельцев. Водители сообщают о мерцании, тускнении или внезапном выходе из строя фар, что существенно ухудшает видимость на дороге. Особенно часто эта проблема встречается на автомобилях 2016 года выпуска, из-за чего производитель объявил об отзыве более 36 000 автомобилей для бесплатной замены оптических элементов.

Еще одним опасным дефектом является внезапное ускорение при торможении или самопроизвольное срабатывание тормозов в режиме разгона. Эта проблема зафиксирована на кроссоверах 2019 года выпуска и оценивается экспертами как очень критическая. Кроме того, для моделей того же года существует риск остановки двигателя из-за неисправности топливного насоса или сбоев в программном обеспечении.

Стекло и двигатель

Многие владельцы жалуются на низкую прочность лобового стекла, которое легко трескается даже от незначительных ударов. Замена затрудняется наличием встроенных датчиков и камер систем безопасности, из-за чего производитель запрещает локальный ремонт сколов в этих зонах. Средняя стоимость полной замены стекла вместе с настройкой датчиков обходится очень дорого.

Самые серьёзные расходы ждут владельцев в случае возникновения проблем с силовым агрегатом. Среди частых жалоб выделяются необоснованные срабатывания индикатора Check Engine и трещины в головке блока цилиндров, приводящие к утечке масла. Подобные поломки чаще всего встречаются на автомобилях 2014 года выпуска, но больше всего жалоб на трещины в ГБЦ и утечку масла касались атмосферного бензинового двигателя 2.5 Skyactiv-G в автомобилях 2018–2019 годов выпуска.

Ранее Новини.LIVE писали о пяти компактных кроссоверах, превосходящих Mazda CX-5. Ведущие мировые производители выпустили сильных конкурентов, которые во многих независимых рейтингах и экспертных обзорах превосходят японский бестселлер по уровню комфорта, технологий и практичности.

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