Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Самые распространенные проблемы популярного кроссовера Mazda CX-5

Самые распространенные проблемы популярного кроссовера Mazda CX-5

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2026 07:35
Проблемы Mazda CX-5: четыре болячки популярного кроссовера
Кроссовер Mazda CX-5 2016 года. Фото: netcarshow.com

Компактный 5-местный кроссовер Mazda CX-5 остается популярным выбором на рынке с момента своего появления в 2013 году. Авто постоянно обновлялась, а в 2026 модельном году получила обновленный салон с увеличенным пространством и новыми технологиями. Однако анализ жалоб владельцев свидетельствует о наличии нескольких серьезных проблем, которые стоит учесть перед покупкой подержанного автомобиля.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Освещение и тормоза

Отказ дневных ходовых огней является самой распространенной жалобой среди владельцев. Водители сообщают о мерцании, тускнении или внезапном выходе из строя фар, что существенно ухудшает видимость на дороге. Особенно часто эта проблема встречается на автомобилях 2016 года выпуска, из-за чего производитель объявил об отзыве более 36 000 автомобилей для бесплатной замены оптических элементов.

Еще одним опасным дефектом является внезапное ускорение при торможении или самопроизвольное срабатывание тормозов в режиме разгона. Эта проблема зафиксирована на кроссоверах 2019 года выпуска и оценивается экспертами как очень критическая. Кроме того, для моделей того же года существует риск остановки двигателя из-за неисправности топливного насоса или сбоев в программном обеспечении.

Стекло и двигатель

Многие владельцы жалуются на низкую прочность лобового стекла, которое легко трескается даже от незначительных ударов. Замена затрудняется наличием встроенных датчиков и камер систем безопасности, из-за чего производитель запрещает локальный ремонт сколов в этих зонах. Средняя стоимость полной замены стекла вместе с настройкой датчиков обходится очень дорого.

Читайте также:

Самые серьёзные расходы ждут владельцев в случае возникновения проблем с силовым агрегатом. Среди частых жалоб выделяются необоснованные срабатывания индикатора Check Engine и трещины в головке блока цилиндров, приводящие к утечке масла. Подобные поломки чаще всего встречаются на автомобилях 2014 года выпуска, но больше всего жалоб на трещины в ГБЦ и утечку масла касались атмосферного бензинового двигателя 2.5 Skyactiv-G в автомобилях 2018–2019 годов выпуска.

Ранее Новини.LIVE писали о пяти компактных кроссоверах, превосходящих Mazda CX-5. Ведущие мировые производители выпустили сильных конкурентов, которые во многих независимых рейтингах и экспертных обзорах превосходят японский бестселлер по уровню комфорта, технологий и практичности.

Также читайте, какие компактные кроссоверы механики советуют покупать даже с большим пробегом. Эксперты выделяют несколько японских, американских и корейских вариантов с безупречной репутацией.

авто проблемы автомобиль подержанные авто Mazda
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации