Самые долговечные японские кроссоверы и внедорожники в Украине

Mitsubishi Pajero 2007 года. Фото: netcarshow.com

Сергей Якуба Редактор

Японские кроссоверы и внедорожники традиционно возглавляют мировые рейтинги долговечности и надежности. Водители ценят эти машины не за ультрасовременный дизайн или сложные мультимедийные системы, а за высокий инженерный ресурс и устойчивость к агрессивным условиям эксплуатации. Практика показывает, что при условии регулярного ухода они способны преодолевать сотни тысяч км без капитальных ремонтов. Эксперты определили пять автомобилей, которые стали эталонами выносливости на вторичном рынке.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на UAMotors.

Forester и Pajero

Пятое место в рейтинге занял Subaru Forester поколения SJ. Главным техническим преимуществом машины является фирменный симметричный постоянный полный привод, который обеспечивает образцовую управляемость на скользкой дороге. Атмосферные оппозитные двигатели серий FB20 объемом 2 л и FB25 объемом 2,5 л не имеют проблем с прокладками головок блока цилиндров, которые досаждали старым двигателям. Для длительной эксплуатации важно лишь тщательно следить за чистотой радиаторов из-за чувствительности алюминиевых головок к перегреву и каждые 60 000 км менять масло в вариаторе Lineartronic.

Четвертую позицию уверенно удерживает рамный внедорожник Mitsubishi Pajero IV. Автомобиль оснащен легендарной полноприводной трансмиссией Super Select II, которая позволяет переключать режимы прямо во время движения. Наиболее долговечным считается турбодизель 3.2 Di-D, который легко преодолевает отметку в 300 000 км пробега, хотя и требует периодической очистки клапана EGR и контроля состояния форсунок. Бензиновые атмосферные двигатели V6 объемом 3 и 3,8 л также чрезвычайно надежны, однако после 150 000 км могут потребовать замены маслосъемных колпачков.

Лидеры долговечности

Тройку открывает Honda CR-V, завоевавшая популярность благодаря своей универсальности и просторному салону. Поколение модели с атмосферными бензиновыми двигателями K20 и K24 считается практически безотказным в повседневной эксплуатации. Эти силовые агрегаты требуют лишь стандартной замены расходных материалов в соответствии с регламентом для достижения солидных показателей одометра.

Второе место досталось премиальному кроссоверу Lexus RX, который доказал, что роскошь может быть безотказной. Лучшую репутацию имеют версии с атмосферным 3,5-литровым бензиновым двигателем V6 серии 2GR-FE. Главное — избегать серьезных затяжных пробуксовок на бездорожье, чтобы уберечь гидротрансформатор автоматической коробки передач от преждевременного износа.

Золото рейтинга надежности получает культовый внедорожник Toyota Land Cruiser 200, который давно стал синонимом абсолютной долговечности. Неразрезной задний мост, мощная рама и колоссальный запас прочности ходовой части позволяют эксплуатировать машину в самых суровых условиях. Бензиновый двигатель V8 объемом 4,6 или 4,7 л и дизельный турбированный 4,5-литровый агрегат способны оставаться в рабочем состоянии даже при минимальном обслуживании, что делает этот автомобиль очень ликвидным товаром.

Ранее Новини.LIVE писали, какие кроссоверы прослужат без проблем не менее 15 лет. В этот список вошли популярные семейные автомобили, занимающие первые места в рейтингах удовлетворенности владельцев.

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