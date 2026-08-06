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Главная Авто Самые большие пробки на выезде в Польшу и Словакию: очереди на границе сегодня

Самые большие пробки на выезде в Польшу и Словакию: очереди на границе сегодня

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2026 14:07
Очереди на границе: самые большие пробки на выезде в Польшу и Словакию
Проверка на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

В четверг, 6 августа, на границе Украины наблюдаются очереди на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей на выезде в Польшу и Словакию. Водителям рекомендуется заранее планировать поездки из-за возможных сбоев в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 6 августа

Сегодня, 6 августа, по состоянию на 12:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на восьми контрольно-пропускных пунктах.

Черги на кордоні з Польщею 6 серпня

Очереди на границе с Польшей

  • Ягодин — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • Устилуг — 35 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Угринов — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Рава-Русская — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Грушев — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Краковец — 15 л/а, 7 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Шегини — 35 л/а, 3 автобуса, 50 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Смильница — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Нижанковичи — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 6 серпня

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Очереди на границе со Словакией

  • Малый Березный — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Ужгород — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Малые Селменцы — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 6 серпня

Очереди на границе с Венгрией

  • Тиса — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Дзвинково — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • Косино — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • Лужанка — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Вилок — 10 л/а, 0 пешеходов;
  • Великая Паладь — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 6 серпня

Очереди на границе с Румынией

  • Дяково — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Солотвино — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • Порубное — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Красноильск — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Дяковцы — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 6 серпня

Очереди на границе с Молдовой

  • Мамалига — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Кельменцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Росошаны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Сокиряны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Новини.LIVE сообщали, что недавно Сербия, Болгария и Румыния возглавили рейтинг самых опасных стран Европы для водителей по уровню смертности на дорогах. Самыми безопасными для автомобилистов остаются Норвегия и Швеция, где показатели смертельных ДТП почти в четыре раза ниже. Эксперты советуют перед поездками по Европе изучать местные правила дорожного движения и быть особенно внимательными на незнакомых маршрутах.

Новини.LIVE также писали, что аномальная жара может существенно сократить срок службы автомобильного аккумулятора, ведь высокая температура ускоряет его износ. Эксперты советуют парковать автомобиль в тени, избегать частых коротких поездок и регулярно проверять заряд и состояние клемм. Если автомобиль долго не используется, аккумулятор рекомендуется подключить к устройству поддержания заряда.

Польша Словакия очереди на границе выезд за границу
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко
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